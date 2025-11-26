Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік убив сина — яке покарання обрав нього суд

Чоловік убив сина — яке покарання обрав нього суд

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 00:33
Оновлено: 14:42
Чоловік завдав смертельних травм сину — як його покарав суд
Чоловік у в'язниці. Фото ілюстративне: jtanki/Fotolia

Житель Хорошівської громади Житомирщини вбив власного сина. Суд уже обрав йому покарання.

Про це 10 листопада повідомили в Житомирській обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

У лютому поточного року під час вживання алкогольних напоїв удома 70-річний батько та 44-річний син поконфліктували. У розпалі сварки старший чоловік узяв кухонну дощечку та завдав нею щонайменше чотирьох ударів молодшому по голові. Від травм потерпілий помер.

Рішення суду 

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. Чоловіка засудили до десяти років ув'язнення. Доки вирок не набуде законної сили, фігурант перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, житель Коломиї проведе п'ять років у в'язниці. Чоловік ухилився від мобілізації, скоїв крадіжку та підпалив автомобіль.

Також ми повідомляли про вирок працівнику ТЦК, який вимагав гроші за зняття з розшуку. Чоловіка засудили до сплати майже 40 тисяч гривень штрафу.

суд вбивство злочин покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації