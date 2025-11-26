Чоловік завдав смертельних травм сину — як його покарав суд

Чоловік у в'язниці. Фото ілюстративне: jtanki/Fotolia

Житель Хорошівської громади Житомирщини вбив власного сина. Суд уже обрав йому покарання.

Про це 10 листопада повідомили в Житомирській обласній прокуратурі.

Деталі справи

У лютому поточного року під час вживання алкогольних напоїв удома 70-річний батько та 44-річний син поконфліктували. У розпалі сварки старший чоловік узяв кухонну дощечку та завдав нею щонайменше чотирьох ударів молодшому по голові. Від травм потерпілий помер.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав. Чоловіка засудили до десяти років ув'язнення. Доки вирок не набуде законної сили, фігурант перебуватиме під вартою.

