Главная Новости дня В Вене в сгоревшем автомобиле нашли тело украинца — что известно

В Вене в сгоревшем автомобиле нашли тело украинца — что известно

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 16:06
В Вене нашли тело украинца — полиция подозревает убийство
Австрийская полиция. Иллюстративное фото: indeksonline.net

Австрийская полиция расследует гибель 21-летнего украинца в Вене, тело которого нашли в сгоревшем автомобиле. Предварительно следователи подозревают насильственный характер смерти и проверяют возможное нападение перед поджогом машины.

Об этом информирует Kronen Zeitung.

Вбивство українця у Відні
Автомобиль, в котором нашли тело украинца в Вене. Фото: Bild

В Вене нашли тело украинца — что говорят в полиции

В Вене 26 ноября обнаружили сгоревший автомобиль, в котором на заднем сиденье нашли тело мужчины.

В пятницу, 28 ноября, следователи подтвердили, что погибший — 21-летний гражданин Украины, который прибыл в Австрию как искатель защиты от полномасштабной войны.

У Відні знайшли мертвим українця
Место в Вене, где нашли тело украинца. Фото: Bild

По информации издания Kronen Zeitung, результаты вскрытия показали наличие травм, которые могут свидетельствовать о насильственной смерти.

Следствие рассматривает версию, что перед смертью на украинца напали, после чего его могли положить на заднее сиденье собственного авто и поджечь машину, чтобы скрыть следы.

Кроме того, полиция также проверяет заявление о возможном нападении группы мужчин в подземном паркинге одного из венских отелей. По предварительным данным, украинец умер не от травм, а от удушья или теплового удара во время пожара.

Других подробностей расследования и данных о подозреваемых пока нет. Следствие продолжается, а семья погибшего готовится приехать в Вену за его телом.

Напомним, что летом этого года в Германии гражданку Украины толкнули под поезд — она погибла.

Также в Нью-Йорке убили 89-летнюю украинку Нину Кравцову — она пережила Холокост.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
