В Вене нашли тело украинца — полиция подозревает убийство

В Вене в сгоревшем автомобиле нашли тело украинца — что известно
Австрийская полиция расследует гибель 21-летнего украинца в Вене, тело которого нашли в сгоревшем автомобиле. Предварительно следователи подозревают насильственный характер смерти и проверяют возможное нападение перед поджогом машины.
В Вене нашли тело украинца — что говорят в полиции
В Вене 26 ноября обнаружили сгоревший автомобиль, в котором на заднем сиденье нашли тело мужчины.
В пятницу, 28 ноября, следователи подтвердили, что погибший — 21-летний гражданин Украины, который прибыл в Австрию как искатель защиты от полномасштабной войны.
По информации издания Kronen Zeitung, результаты вскрытия показали наличие травм, которые могут свидетельствовать о насильственной смерти.
Следствие рассматривает версию, что перед смертью на украинца напали, после чего его могли положить на заднее сиденье собственного авто и поджечь машину, чтобы скрыть следы.
Кроме того, полиция также проверяет заявление о возможном нападении группы мужчин в подземном паркинге одного из венских отелей. По предварительным данным, украинец умер не от травм, а от удушья или теплового удара во время пожара.
Других подробностей расследования и данных о подозреваемых пока нет. Следствие продолжается, а семья погибшего готовится приехать в Вену за его телом.
