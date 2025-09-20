Убийство Нины Кравцовой в США - что известно

Галина Смирнова в суде. Фото: New York Daily News

В Нью-Йорке убили 89-летнюю Нину Кравцову — эмигрантку из Украины, которая пережила Холокост. В убийстве подозревают 95-летнюю Галину Смирнову, которая была соседкой по комнате Кравцовой в доме престарелых в Бруклине.

Убийство в доме престарелых — что известно

Кравцову нашли в постели — без сознания, всю в крови, с тяжелыми травмами лица и головы. Медики констатировали у нее переломы, и что били женщину, вероятно, тупым предметом.

На полу рядом с местом происшествия лежала окровавленная деталь от кресла колесного, которую считают орудием убийства.

В то время медсестры увидели Смирнову в ванной, где она мыла руки от крови.

На следующее утро Кравцова умерла.

Нина Кравцова в своей палате в Центре реабилитации и ухода. Фото опубликовало издание ABC News

Отмечается, что дело приобрело особый резонанс, ведь речь идет о женщине, которая пережила Холокост, но погибла в доме престарелых.

Смирнову доставили в суд, где ее оставили под стражей без права на залог. Она не признала вину.

Подозреваемым по делу является Декарлос Браун. Он рассказал о своем мотиве и утверждает, что зарезал девушку, поскольку она "читала его мысли".