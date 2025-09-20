Убийство Нины Кравцовой в США - что известно

В США убили 89-летнюю украинку, пережившую Холокост
В Нью-Йорке убили 89-летнюю Нину Кравцову — эмигрантку из Украины, которая пережила Холокост. В убийстве подозревают 95-летнюю Галину Смирнову, которая была соседкой по комнате Кравцовой в доме престарелых в Бруклине.
Об этом сообщает ABC News.
Убийство в доме престарелых — что известно
Кравцову нашли в постели — без сознания, всю в крови, с тяжелыми травмами лица и головы. Медики констатировали у нее переломы, и что били женщину, вероятно, тупым предметом.
На полу рядом с местом происшествия лежала окровавленная деталь от кресла колесного, которую считают орудием убийства.
В то время медсестры увидели Смирнову в ванной, где она мыла руки от крови.
На следующее утро Кравцова умерла.
Отмечается, что дело приобрело особый резонанс, ведь речь идет о женщине, которая пережила Холокост, но погибла в доме престарелых.
Смирнову доставили в суд, где ее оставили под стражей без права на залог. Она не признала вину.
Напомним, вечером 22 августа в США на железнодорожной станции East/West Boulevard в районе Саут-Энд города Шарлотт убили 23-летнюю беженку из Украины Ирину Заруцкую. Девушка получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте.
Подозреваемым по делу является Декарлос Браун. Он рассказал о своем мотиве и утверждает, что зарезал девушку, поскольку она "читала его мысли".
