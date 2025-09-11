Убийство Ирины Заруцкой в США — обвиняемый объяснил мотив

Декарлос Браун. Фото: U.S. Mecklenburg County Sheriff’s Office/Handout via REUTERS.

Обвиняемый в убийстве украинской беженки в Соединенных Штатах Америки Ирины Заруцкой Декарлос Браун рассказал о своем мотиве. Он утверждает, что зарезал девушку, поскольку она "читала его мысли".

Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на аудиозапись разговора сестры обвиняемого с ним.

Трейси Браун рассказала, что в 2022 году ее брат напал на нее и укусил. Она заявила, что у него параноидальная шизофрения. Обвиняемый уверен, что правительство США имплантировало чип в его мозг.

В аудиозаписи слышно, как Браун говорит, что убил девушку из-за "материала в его теле", который якобы заставил совершить преступление.

"Он сказал, что едет в психиатрическую больницу... Я просто хотела знать, почему она, ведь он некоторое время был в поезде, прежде чем она села. И он сказал: "Она читает мои мысли", — рассказала Трейси Браун.

По ее словам, во время визита к брату он угрожал ей и матери, обвиняя их в заговоре против него.

"Ты и мама. Вы все становитесь жертвами торговли людьми. Правительство торгует вами, чтобы добраться до меня", — заявлял обвиняемый.

Трейси Браун призвала американского лидера лишить ее брата смертной казни, поскольку так и не смог получить надлежащей медицинской помощи в течение трех лет.

Напомним, Министерство юстиции США объявило федеральное обвинение Декарлосу Брауну за убийство украинки.

А лидер США Дональд Трамп возложил ответственность за смерть Ирины Заруцкой на демократов, "политика которых позволила этому произойти".