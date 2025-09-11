Відео
Вбивця української біженки у США розкрив свій мотив — аудіозапис

Вбивця української біженки у США розкрив свій мотив — аудіозапис

Ua en ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 16:10
Вбивство Ірини Заруцької у США — обвинувачений пояснив мотив
Декарлос Браун. Фото: U.S. Mecklenburg County Sheriff’s Office/Handout via REUTERS.

Обвинувачений у вбивстві української біженки в Сполучених Штатах Америки Ірини Заруцької Декарлос Браун розповів про свій мотив. Він стверджує, що зарізав дівчину, оскільки вона "читала його думки".

Про це повідомляє The New York Post з посиланням на аудіозапис розмови сестри обвинуваченого з ним.

Читайте також:

Вбивство Ірини Заруцької у США

Трейсі Браун розповіла, що у 2022 році її брат напав на неї та вкусив. Вона заявила, що у нього параноїдальна шизофренія. Обвинувачений впевнений, що уряд США імплантував чип в його мозок.

В аудіозаписі чутно, як Браун каже, що вбив дівчину через "матеріал у його тілі", який нібито змусив зробити злочин.

"Він сказав, що їде до психіатричної лікарні... Я просто хотіла знати, чому вона, адже він деякий час був у поїзді, перш ніж вона сіла. І він сказав: "Вона читає мої думки", — розповіла Трейсі Браун.

За її словами, під час візиту до брата він погрожував їй та матері, звинувачуючи їх у змові проти нього.

"Ти і мама. Ви всі стаєте жертвами торгівлі людьми. Уряд торгує вами, щоб дістатися до мене", — заявляв обвинувачений.

Трейсі Браун закликала американського лідера позбавити її брата смертної кари, оскільки так і не зміг отримати належної медичної допомоги упродовж трьох років.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США оголосило федеральне обвинувачення Декарлосу Брауну через вбивство українки.

А лідер США Дональд Трамп поклав відповідальність за смерть Ірини Заруцької на демократів, "політика яких дозволила цьому статися".

США вбивство шизофренія біженці злочин
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
