У США звинуватили Декарлоса Брауна у вбивстві української біженки в поїзді

Прессекретар Білого дому Лівітт проводить брифінг для преси щодо вбивці Ірини Заруцької. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Міністерство юстиції США оголосило про пред’явлення федерального обвинувачення 34-річному Декарлосу Брауну у справі про вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької. Смертельний напад на українку стався у серпні в поїзді Північної Кароліни.

Про це повідомляє Reuters.

В ЗМІ зазначають, що Декарлос Браун уже перебував під слідством за вбивство першого ступеня на рівні штату, але тепер йому висунуто звинувачення й у федеральному суді за вбивство у транспорті.

Обидва обвинувачення можуть завершитися смертним вироком. Відомо, що Північна Кароліна не страчувала засуджених із 2006 року, а федеральна влада востаннє застосовувала смертну кару у 2021 році.

Чому вбивство українки викликало широкий суспільний резонанс в США

Відомо, що Ірина Заруцька разом із родиною переїхала до США з України у 2022 році.

Розслідування виявило, що Браун неодноразово притягувався до відповідальності: зокрема, у 2014 році він визнав провину у збройному пограбуванні та відсидів за цей злочин шість років у в'язниці.

Крім того, у нього були серйозні психічні проблеми — лікарі раніше діагностували шизофренію, а цього року його затримували за хибні виклики на лінію 911. Втім тоді суд обмежився проступком і відпустив чоловіка без застави.

Справу вже прокоментували місцеві посадовці. Мер Шарлотти Ві Лайлз назвала трагедію "катастрофічним провалом судової системи" й закликала ухвалити закон, який би не дозволяв рецидивістам і людям із тяжкими психічними розладами опинятися на волі без контролю. Губернатор Північної Кароліни Джош Стайн виступив за збільшення фінансування поліції та закликав законодавців підтримати бюджетний пакет, що передбачає нові робочі місця для правоохоронців.

Після арешту суд постановив відправити Брауна на щонайменше 60 днів до лікарні для психіатричної експертизи. Мати підозрюваного підтвердила, що він не раз примусово проходив лікування.

Нагадаємо, на вбивство Ірини Заруцької відреагував президент США Дональд Трамп, який висловив співчуття родині вбитої дівчини. Згодом він звинуватив у трагедії демократів, мовляв, їхня політика призводить до подібних інцидентів.