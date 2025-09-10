В США обвинили Декарлоса Брауна в убийстве украинской беженки в поезде

Пресс-секретарь Белого дома Ливитт проводит брифинг для прессы относительно убийцы Ирины Заруцкой. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Министерство юстиции США объявило о предъявлении федерального обвинения 34-летнему Декарлосу Брауну по делу об убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой. Смертельное нападение на украинку произошло в августе в поезде Северной Каролины.

В СМИ отмечают, что Декарлос Браун уже находился под следствием за убийство первой степени на уровне штата, но теперь ему предъявлено обвинение и в федеральном суде за убийство в транспорте.

Оба обвинения могут завершиться смертным приговором. Известно, что Северная Каролина не казнила осужденных с 2006 года, а федеральные власти в последний раз применяли смертную казнь в 2021 году.

Почему убийство украинки вызвало широкий общественный резонанс в США

Известно, что Ирина Заруцкая вместе с семьей переехала в США из Украины в 2022 году.

Расследование показало, что Браун неоднократно привлекался к ответственности: в частности, в 2014 году он признал вину в вооруженном ограблении и отсидел за это преступление шесть лет в тюрьме.

Кроме того, у него были серьезные психические проблемы — врачи ранее диагностировали шизофрению, а в этом году его задерживали за ложные вызовы на линию 911. Впрочем тогда суд ограничился проступком и отпустил мужчину без залога.

Дело уже прокомментировали местные чиновники. Мэр Шарлотты Ви Лайлз назвала трагедию "катастрофическим провалом судебной системы" и призвала принять закон, который не позволял бы рецидивистам и людям с тяжелыми психическими расстройствами оказываться на свободе без контроля. Губернатор Северной Каролины Джош Стайн выступил за увеличение финансирования полиции и призвал законодателей поддержать бюджетный пакет, предусматривающий новые рабочие места для правоохранителей.

После ареста суд постановил отправить Брауна минимум на 60 дней в больницу для психиатрической экспертизы. Мать подозреваемого подтвердила, что он не раз принудительно проходил лечение.

Напомним, на убийство Ирины Заруцкой отреагировал президент США Дональд Трамп, который выразил соболезнования семье убитой девушки. Впоследствии он обвинил в трагедии демократов, мол, их политика приводит к подобным инцидентам.