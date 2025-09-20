Вбивство Ніни Кравцової у США - що відомо

Галина Смірнова в суді. Фото: New York Daily News

У Нью-Йорку вбили 89-річну Ніну Кравцову — емігрантку з України, яка пережила Голокост. У вбивстві підозрюють 95-річну Галину Смірнову, яка була сусідкою по кімнаті Кравцової у будинку для літніх людей у Брукліні.

Про це повідомляє ABC News.

Вбивство у будинку для літніх людей — що відомо

Кравцову знайшли в ліжку — без свідомості, усю в крові, з тяжкими травмами обличчя та голови. Медики констатували у неї переломи, і що били жінку, ймовірно, тупим предметом.

На підлозі поруч із місцем події лежала закривавлена деталь від крісла колісного, яку вважають знаряддям убивства.

У той час медсестри побачили Смірнову у ванній, де вона мила руки від крові.

Наступного ранку Кравцова померла.

Ніна Кравцова у своїй палаті в Центрі реабілітації та догляду. Фото опублікувало видання ABC News

Зазначається, що справа набула особливого резонансу, адже йдеться про жінку, яка пережила Голокост, але загинула у будинку для літніх людей.

Смірнову доставили до суду, де її залишили під вартою без права на заставу. Вона не визнала провину.

Підозрюваним у справі є Декарлос Браун. Він розповів про свій мотив і стверджує, що зарізав дівчину, оскільки вона "читала його думки".