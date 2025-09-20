Вбивство Ніни Кравцової у США - що відомо

У США вбили 89-річну українку, яка пережила Голокост
У Нью-Йорку вбили 89-річну Ніну Кравцову — емігрантку з України, яка пережила Голокост. У вбивстві підозрюють 95-річну Галину Смірнову, яка була сусідкою по кімнаті Кравцової у будинку для літніх людей у Брукліні.
Про це повідомляє ABC News.
Вбивство у будинку для літніх людей — що відомо
Кравцову знайшли в ліжку — без свідомості, усю в крові, з тяжкими травмами обличчя та голови. Медики констатували у неї переломи, і що били жінку, ймовірно, тупим предметом.
На підлозі поруч із місцем події лежала закривавлена деталь від крісла колісного, яку вважають знаряддям убивства.
У той час медсестри побачили Смірнову у ванній, де вона мила руки від крові.
Наступного ранку Кравцова померла.
Зазначається, що справа набула особливого резонансу, адже йдеться про жінку, яка пережила Голокост, але загинула у будинку для літніх людей.
Смірнову доставили до суду, де її залишили під вартою без права на заставу. Вона не визнала провину.
Нагадаємо, ввечері 22 серпня в США на залізничній станції East/West Boulevard у районі Саут-Енд міста Шарлотт вбили 23-річну біженку з України Ірину Заруцьку. Дівчина отримала численні ножові поранення і померла на місці.
Підозрюваним у справі є Декарлос Браун. Він розповів про свій мотив і стверджує, що зарізав дівчину, оскільки вона "читала його думки".
