В Германии иракец убил беженку из Украины

Место вблизи которого произошло убийство. Иллюстративное фото: Bild

В Германии гражданку Украины толкнули под поезд, в результате чего она погибла. Как известно, 16-летнюю украинскую беженку убил иракец.

Об этом информирует немецкое издание Bild.

По данным Bild, в Германии иракец убил 16-летнюю беженку из Украины, толкнув ее под поезд.

Сообщается, что ужасная трагедия произошла 11 августа во Фридланде, Нижняя Саксония. Лиана Кассай возвращалась домой после занятий и ждала свой поезд, когда 31-летний Мухаммад А. столкнул ее перед товарным поездом, который двигался со скоростью около 100 км/ч.

В этот трагический момент девушка разговаривала по телефону с дедушкой, который, таким образом, услышал, что случилось, и немедленно сообщил ее родителям. К сожалению, когда родители со спасателями и полицией добрались до станции, Лиана уже умерла.

По информации Bild, злоумышленник был на месте преступления, однако не был задержан сначала, поскольку полиция подозревала несчастный случай.

Однако позже ДНК-экспертиза обнаружила его следы на теле девушки, после чего он был арестован. Сейчас он находится в психбольнице, где у него диагностировали шизофрению.

Также стало известно, что иракца должны были депортировать из Германии в марте этого года, однако этого не было сделано.

Известно, что Лиана приехала в Германию вместе с родителями и двумя младшими братьями из разрушенного Мариуполя в 2022 году. Она будет похоронена в сентябре, местные жители собрали на похороны более 17 тысяч евро.

