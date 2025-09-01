Видео
Главная Новости дня В Германии убили украинку — обстоятельства гибели беженки

Дата публикации 1 сентября 2025 18:45
В Германии иракец убил беженку из Украины
Место вблизи которого произошло убийство. Иллюстративное фото: Bild

В Германии гражданку Украины толкнули под поезд, в результате чего она погибла. Как известно, 16-летнюю украинскую беженку убил иракец.

Об этом информирует немецкое издание Bild.

Читайте также:

В Германии убили украинскую беженку — что известно

Сообщается, что ужасная трагедия произошла 11 августа во Фридланде, Нижняя Саксония. Лиана Кассай возвращалась домой после занятий и ждала свой поезд, когда 31-летний Мухаммад А. столкнул ее перед товарным поездом, который двигался со скоростью около 100 км/ч.

В этот трагический момент девушка разговаривала по телефону с дедушкой, который, таким образом, услышал, что случилось, и немедленно сообщил ее родителям. К сожалению, когда родители со спасателями и полицией добрались до станции, Лиана уже умерла.

По информации Bild, злоумышленник был на месте преступления, однако не был задержан сначала, поскольку полиция подозревала несчастный случай.

Однако позже ДНК-экспертиза обнаружила его следы на теле девушки, после чего он был арестован. Сейчас он находится в психбольнице, где у него диагностировали шизофрению.

Также стало известно, что иракца должны были депортировать из Германии в марте этого года, однако этого не было сделано.

Известно, что Лиана приехала в Германию вместе с родителями и двумя младшими братьями из разрушенного Мариуполя в 2022 году. Она будет похоронена в сентябре, местные жители собрали на похороны более 17 тысяч евро.

Напомним, что недавно в США напали на беженку из Украины — девушка погибла на месте.

Ранее в немецком городе Росток убили 46-летнего украинца — он умер от тяжелых травм.

Германия трагедия смерть убийство украинка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
