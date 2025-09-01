Відео
У Німеччині вбили українку — обставини загибелі біженки

У Німеччині вбили українку — обставини загибелі біженки

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 18:45
В Німеччині іракець убив біженку з України
Місце поблизу якого сталося вбивство. Ілюстративне фото: Bild

У Німеччині громадянку України штовхнули під потяг, внаслідок чого вона загинула. Як відомо, 16-річну українську біженку вбив іракець.

Про це інформує німецьке видання Bild.

Читайте також:

У Німеччині вбили українську біженку — що відомо

За даними Bild, у Німеччині іракець вбив 16-річну біженку з України, штовхнувши її під поїзд.

Повідомляється, що жахлива трагедія сталася 11 серпня у Фрідланді, Нижня Саксонія. Ліана Кассай поверталася додому після занять і чекала на свій поїзд, коли 31-річний Мухаммад А. зіштовхнув її перед товарним потягом, що рухався зі швидкістю близько 100 км/год.

В цей трагічний момент дівчина розмовляла телефоном із дідусем, який, таким чином, почув, що трапилося, і негайно повідомив її батькам. На жаль, коли батьки із рятувальниками та поліцією дісталися станції, Ліана вже померла.

За інформацією Bild, зловмисник був на місці злочину, однак не був затриманий спочатку, оскільки поліція підозрювала нещасний випадок.

Однак пізніше ДНК-експертиза виявила його сліди на тілі дівчини, після чого він був заарештований. Наразі він перебуває в психлікарні, де в нього діагностували шизофренію.

Також стало відомо, що іракця мали депортувати з Німеччини в березні цього року, однак цього не було зроблено.

Відомо, що Ліана приїхала до Німеччини разом з батьками та двома молодшими братами зі зруйнованого Маріуполя у 2022 році. Її буде поховано у вересні, місцеві жителі зібрали на похорон понад 17 тисяч євро.

Нагадаємо, що нещодавно у США напали на біженку з України — дівчина загинула на місці.

Раніше у німецькому місті Росток вбили 46-річного українця — він помер від важких травм.

Німеччина трагедія смерть вбивство українка
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
