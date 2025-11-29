Відео
Головна Новини дня У Відні у згорілому автомобілі знайшли тіло українця — що відомо

У Відні у згорілому автомобілі знайшли тіло українця — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 16:06
У Відні знайшли тіло українця — поліція підозрює вбивство
Австрійська поліція. Ілюстративне фото: indeksonline.net

Австрійська поліція розслідує загибель 21-річного українця у Відні, тіло якого знайшли у згорілому автомобілі. Попередньо слідчі підозрюють насильницький характер смерті та перевіряють можливий напад перед підпалом машини.

Про це інформує Kronen Zeitung.

Читайте також:
Вбивство українця у Відні
Автомобіль, в якому знайшли тіло українця у Відні. Фото: Bild

У Відні знайшли тіло українця — що кажуть у поліції

У Відні 26 листопада виявили згорілий автомобіль, у якому на задньому сидінні знайшли тіло чоловіка.

У п'ятницю, 28 листопада, слідчі підтвердили, що загиблий — 21-річний громадянин України, який прибув до Австрії як шукач захисту від повномасштабної війни.

У Відні знайшли мертвим українця
Місце у Відні, де знайшли тіло українця. Фото: Bild

За інформацією видання Kronen Zeitung, результати розтину засвідчили наявність травм, що можуть свідчити про насильницьку смерть.

Слідство розглядає версію, що перед смертю на українця напали, після чого його могли покласти на заднє сидіння власного авто та підпалити машину, щоб приховати сліди.

Крім того, поліція також перевіряє заяву про можливий напад групи чоловіків у підземному паркінгу одного з віденських готелів. За попередніми даними, українець помер не від травм, а від задухи чи теплового удару під час пожежі.

Інших подробиць розслідування та даних про підозрюваних наразі немає. Слідство триває, а родина загиблого готується приїхати до Відня за його тілом.

Нагадаємо, що влітку цього року у Німеччині громадянку України штовхнули під потяг — вона загинула.

Також у Нью-Йорку вбили 89-річну українку Ніну Кравцову — вона пережила Голокост.

смерть українці вбивство поліція розслідування Відень
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
