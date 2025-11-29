У Відні знайшли тіло українця — поліція підозрює вбивство

Австрійська поліція. Ілюстративне фото: indeksonline.net

Австрійська поліція розслідує загибель 21-річного українця у Відні, тіло якого знайшли у згорілому автомобілі. Попередньо слідчі підозрюють насильницький характер смерті та перевіряють можливий напад перед підпалом машини.

Про це інформує Kronen Zeitung.

Автомобіль, в якому знайшли тіло українця у Відні. Фото: Bild

У Відні знайшли тіло українця — що кажуть у поліції

У Відні 26 листопада виявили згорілий автомобіль, у якому на задньому сидінні знайшли тіло чоловіка.

У п'ятницю, 28 листопада, слідчі підтвердили, що загиблий — 21-річний громадянин України, який прибув до Австрії як шукач захисту від повномасштабної війни.

Місце у Відні, де знайшли тіло українця. Фото: Bild

За інформацією видання Kronen Zeitung, результати розтину засвідчили наявність травм, що можуть свідчити про насильницьку смерть.

Слідство розглядає версію, що перед смертю на українця напали, після чого його могли покласти на заднє сидіння власного авто та підпалити машину, щоб приховати сліди.

Крім того, поліція також перевіряє заяву про можливий напад групи чоловіків у підземному паркінгу одного з віденських готелів. За попередніми даними, українець помер не від травм, а від задухи чи теплового удару під час пожежі.

Інших подробиць розслідування та даних про підозрюваних наразі немає. Слідство триває, а родина загиблого готується приїхати до Відня за його тілом.

