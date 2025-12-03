Двох підозрюваних у вбивстві українця у Відні затримали

Поліцейські. Ілюстративне фото: поліція Києва / Facebook

В Україні затримали двох підозрюваних у вбивстві 21-річного українця у Відні (Австрія). В австрійській прокуратурі вважають, що мотивом злочину стала мета особистої наживи.

Про це повідомляє APA.

Що відомо про затримання підозрюваних у вбивстві 21-річного українця

Представник управління кримінальної поліції Відня Герхард Вінклер повідомив, що в Україні у справі про вбивство затримали двох підозрюваних віком 19 і 45 років.

Затримання відбулося в суботу, 29 листопада, підозрюваними є українці, і під час їхнього арешту в них було вилучено "досить значні суми доларів".

"Таким чином, виходячи з поточного стану розслідування, ми можемо виключити політичний мотив", — заявив заступник начальника Віденського держуправління кримінальної поліції.

Як пише APA, двоє підозрюваних не будуть екстрадовані. Замість цього австрійським судовим органам буде запропоновано передати кримінальну справу в Україну. Це означає, що "судовий розгляд щодо виявлених... підозрюваних буде проводитися в Україні".

Розслідування почалося незабаром після опівночі, 26 листопада, коли екстрені служби отримали виклик про загоряння автомобіля у Відні. Усередині на задньому сидінні було виявлено тіло.

За словами Вінклера, на задньому сидінні як додатковий доказ було виявлено розплавлену каністру із запахом бензину, хоча автомобіль був дизельний.

Розтин тіла жертви виявив великі опіки. Вони вразили приблизно 80% тіла. Також було виявлено ознаки "масивної тупої травми". Зокрема, постраждала голова, особливо область рота, де було пошкоджено кілька зубів.

Припускають, що жертва померла від великих черепно-мозкових травм, отриманих унаслідок пожежі або ж прожила дуже недовго, перш ніж померла від теплого удару.

Аналізи відеозаписів засвідчили, що жертва була разом із 19-річним українцем, якого швидко ідентифікували та який навчається в тому ж університеті в Австрії, де й загиблий. Після цього підозрюваний у супроводі 45-річного чоловіка в'їхали в Україну.

Також Вінклер додав, що наразі віденська поліція поки що не розголошує точну особу жертви.

Нагадаємо, що вбивство українця у Відні сталося минулої середи, 26 листопада. Через кілька днів після інциденту повідомлялося, що попередньо слідчі підозрюють насильницький характер смерті та можливий напад перед підпалом автомобіля.

Також нещодавно ми писали про ще одну кримінальну справу. Зокрема, мешканець Хорошевської громади Житомирської області вбив власного сина. Це сталося під час вживання спиртних напоїв, після чого між ними виник конфлікт. У підсумку, батька засудили до 10 років ув'язнення.