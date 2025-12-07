Павел объяснил, почему нельзя позволить России победить в войне

Лидер Чехии объяснил, что будет в случае победы России в войне
Лидер Чехии Петр Павел объяснил, что будет в случае победы России в войне против Украины. По его словам, это станет поражением для всего Запада.
Об этом Петр Павел рассказал в интервью The Sunday Times.
Война России против Украины
Павел провел параллель между нынешней позицией западных стран и политикой умиротворения накануне Второй мировой войны.
По его словам, разговоры о возможных тайных договоренностях между США и Россией, в частности о передаче части украинских территорий, опасно перекликаются с событиями вокруг Мюнхенского соглашения 1938 года.
"Если мы позволим России выйти из этого конфликта победителем, мы все проиграем", — заявил Павел.
Кроме того, он сравнил то, как нацисты манипулировали темой немецкого меньшинства в Судетах, с современным российским риторическим приемом "защиты русских".
"Тот же нарратив использует Владимир Путин", — сказал он.
По его словам, Запад не предает Украину так, как когда-то предал Чехословакию, однако показывает "нежелание защищать принципы, которые якобы отстаивает".
В то же время Павел отметил, что после завершения войны Европе все же понадобится новая система договоренностей по безопасности с Москвой — по аналогии с Хельсинкскими соглашениями 1975 года.
Впрочем, это возможно лишь при условии, что Россия признает суверенитет и территориальную целостность всех государств и согласится ограничить собственную агрессивную политику.
Напомним, Павел заявил, что для остановки убийств, необходимо заключить перемирие, однако Россия пока не проявляет готовности.
А спецпредставитель США Кит Келлог сообщил, что соглашение о завершении войны в Украине находится уже на финальной стадии.
