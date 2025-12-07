Павел объяснил, почему нельзя позволить России победить в войне

Петр Павел. Фото: Офис Президента Украины

Лидер Чехии Петр Павел объяснил, что будет в случае победы России в войне против Украины. По его словам, это станет поражением для всего Запада.

Об этом Петр Павел рассказал в интервью The Sunday Times.

Павел провел параллель между нынешней позицией западных стран и политикой умиротворения накануне Второй мировой войны.

По его словам, разговоры о возможных тайных договоренностях между США и Россией, в частности о передаче части украинских территорий, опасно перекликаются с событиями вокруг Мюнхенского соглашения 1938 года.

"Если мы позволим России выйти из этого конфликта победителем, мы все проиграем", — заявил Павел.

Кроме того, он сравнил то, как нацисты манипулировали темой немецкого меньшинства в Судетах, с современным российским риторическим приемом "защиты русских".

"Тот же нарратив использует Владимир Путин", — сказал он.

По его словам, Запад не предает Украину так, как когда-то предал Чехословакию, однако показывает "нежелание защищать принципы, которые якобы отстаивает".

В то же время Павел отметил, что после завершения войны Европе все же понадобится новая система договоренностей по безопасности с Москвой — по аналогии с Хельсинкскими соглашениями 1975 года.

Впрочем, это возможно лишь при условии, что Россия признает суверенитет и территориальную целостность всех государств и согласится ограничить собственную агрессивную политику.

Напомним, Павел заявил, что для остановки убийств, необходимо заключить перемирие, однако Россия пока не проявляет готовности.

А спецпредставитель США Кит Келлог сообщил, что соглашение о завершении войны в Украине находится уже на финальной стадии.