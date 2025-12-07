Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лідер Чехії пояснив, що буде у випадку перемоги Росії у війні

Лідер Чехії пояснив, що буде у випадку перемоги Росії у війні

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 13:43
Павел пояснив, чому не можна дозволити Росії перемогти у війні
Петр Павел. Фото: Офіс Президента України

Лідер Чехії Петр Павел пояснив, що буде у випадку перемоги Росії у війні проти України. За його словами, це стане поразкою для усього Заходу.

Про це Петр Павел розповів в інтервʼю The Sunday Times.

Реклама
Читайте також:

Війна Росії проти України

Павел провів паралель між теперішньою позицією західних країн і політикою умиротворення напередодні Другої світової війни.

За його словами, розмови про можливі таємні домовленості між США та Росією, зокрема щодо передачі частини українських територій, небезпечно перегукуються з подіями навколо Мюнхенської угоди 1938 року.

"Якщо ми дозволимо Росії вийти з цього конфлікту переможцем, ми всі програємо", — заявив Павел.

Крім того, він порівняв те, як нацисти маніпулювали темою німецької меншини в Судетах, із сучасним російським риторичним прийомом "захисту росіян".

"Той самий наратив використовує Володимир Путін", — сказав він.

За його словами, Захід не зраджує Україну так, як колись зрадив Чехословаччину, однак показує "небажання захищати принципи, які нібито відстоює".

Водночас Павел зазначив, що після завершення війни Європі все ж знадобиться нова система безпекових домовленостей із Москвою — за аналогією з Гельсінкськими угодами 1975 року.

Втім, це можливо лише за умови, що Росія визнає суверенітет і територіальну цілісність усіх держав та погодиться обмежити власну агресивну політику.

Нагадаємо, Павел заявив, що для зупинки вбивств, необхідно укласти перемирʼя, однак Росія поки не виявляє готовності.

А спецпредставник США Кіт Келлог повідомив, що угода про завершення війни в Україні перебуває вже на фінальній стадії.

війна Чехія Україна Росія Петр Павел
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації