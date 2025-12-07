Павел пояснив, чому не можна дозволити Росії перемогти у війні

Петр Павел. Фото: Офіс Президента України

Лідер Чехії Петр Павел пояснив, що буде у випадку перемоги Росії у війні проти України. За його словами, це стане поразкою для усього Заходу.

Про це Петр Павел розповів в інтервʼю The Sunday Times.

Павел провів паралель між теперішньою позицією західних країн і політикою умиротворення напередодні Другої світової війни.

За його словами, розмови про можливі таємні домовленості між США та Росією, зокрема щодо передачі частини українських територій, небезпечно перегукуються з подіями навколо Мюнхенської угоди 1938 року.

"Якщо ми дозволимо Росії вийти з цього конфлікту переможцем, ми всі програємо", — заявив Павел.

Крім того, він порівняв те, як нацисти маніпулювали темою німецької меншини в Судетах, із сучасним російським риторичним прийомом "захисту росіян".

"Той самий наратив використовує Володимир Путін", — сказав він.

За його словами, Захід не зраджує Україну так, як колись зрадив Чехословаччину, однак показує "небажання захищати принципи, які нібито відстоює".

Водночас Павел зазначив, що після завершення війни Європі все ж знадобиться нова система безпекових домовленостей із Москвою — за аналогією з Гельсінкськими угодами 1975 року.

Втім, це можливо лише за умови, що Росія визнає суверенітет і територіальну цілісність усіх держав та погодиться обмежити власну агресивну політику.

Нагадаємо, Павел заявив, що для зупинки вбивств, необхідно укласти перемирʼя, однак Росія поки не виявляє готовності.

А спецпредставник США Кіт Келлог повідомив, що угода про завершення війни в Україні перебуває вже на фінальній стадії.