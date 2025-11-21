Мирний план для України — яким бачить шлях до припинення війни президент Чехії

Петр Павел. Фото: Anadolu Agency

Україна та Європа мають повною мірою брати участь у розробці пропозиції щодо завершення війни. Насамперед потрібно зупинити кровопролиття.

Про це в п'ятницю, 21 листопада, написав у соцмережі X президент Чехії Петр Павел.

Думка чеського лідера щодо мирного плану для України

На думку Петра Павла, щоб зупинити вбивства, треба негайно укласти перемир'я, але Росія поки що не виявляє готовності до цього.

"Щоб мирний план був справедливим, він не повинен карати жертву більше, ніж винуватця, і не повинен ігнорувати злочини, скоєні в Україні. Щоб він був стійким, він повинен гарантувати Україні суверенітет, самобутність і перспективу гідного майбутнього", — наголосив президент Чехії.

Також він додав, що українцям і європейцям треба надійні гарантії того, що російська агресія не повториться.

Нагадаємо, під час розмови з Генсеком НАТО Марком Рютте 21 листопада Володимир Зеленський обговорив план, який запропонувала американська сторона. Також йшлося про російський удар по Тернополю.

Раніше Петр Павел закликав збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО. На його думку, такі провокації є вкрай безвідповідальними.