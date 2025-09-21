Петр Павел закликав збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір НАТО

Лідер Чехії закликав збивати літаки РФ, які залітають до НАТО
Лідер Чехії Петр Павел закликав збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО. За його словами, провокації є вкрай безвідповідальними.
Про це повідомляє Echo24.
Павел закликав збивати російські літаки, які залітають до країн НАТО
Президент Чехії зробив заяву про необхідну реакцію після того, як Росія порушила повітряний простір Естонії трьома винищувачами МіГ-31.
"Я мушу назвати це вкрай безвідповідальною поведінкою, адже порушення повітряного простору — це привід для активації захисних механізмів і, отже, збиття такого літака. А цього ніхто ні з нашого боку, ні з російського, не хотів би", — зазначив Павел.
За його словами, якщо збити літак РФ, то Москва швидко зрозуміє свою помилку в порушенні повітряного простору країни НАТО. Лідер Чехії нагадав, як турецький винищувач F-16 у листопаді 2015 року збив російський бомбардувальник Су-24. Тоді літак Росії залетів у країну під час операцій у Сирій.
Балансування на межі конфлікту
Павел зазначив, що напруженість між РФ та НАТО — це балансування на межі конфлікту. За його словами, не можна піддаватися злу.
"Вони випробовують нашу стійкість, нашу рішучість захищатися. Я думаю, що ми повинні бути надзвичайно твердими в тому, що якщо будуть порушення правил, ми повинні адекватно на них реагувати, в тому числі й військовим шляхом. Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку, що перейшла межі, які є допустимими", — додав він.
Нагадаємо, 19 вересня російські винищувачі залетіли до Естонії, де пробули понад десять хвилин. Йдеться про МіГ-31.
А в ISW вважають, що Росія навмисно намагається оцінити реакцію НАТО на різні повітряні вторгнення.
Читайте Новини.LIVE!