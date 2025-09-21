Відео
Лідер Чехії закликав збивати літаки РФ, які залітають до НАТО

Лідер Чехії закликав збивати літаки РФ, які залітають до НАТО

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 08:39
Петр Павел закликав збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір НАТО
Петр Павел. Фото: ОП

Лідер Чехії Петр Павел закликав збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО. За його словами, провокації є вкрай безвідповідальними.

Про це повідомляє Echo24.

Читайте також:

Павел закликав збивати російські літаки, які залітають до країн НАТО

Президент Чехії зробив заяву про необхідну реакцію після того, як Росія порушила повітряний простір Естонії трьома винищувачами МіГ-31.

"Я мушу назвати це вкрай безвідповідальною поведінкою, адже порушення повітряного простору — це привід для активації захисних механізмів і, отже, збиття такого літака. А цього ніхто ні з нашого боку, ні з російського, не хотів би", — зазначив Павел.

За його словами, якщо збити літак РФ, то Москва швидко зрозуміє свою помилку в порушенні повітряного простору країни НАТО. Лідер Чехії нагадав, як турецький винищувач F-16 у листопаді 2015 року збив російський бомбардувальник Су-24. Тоді літак Росії залетів у країну під час операцій у Сирій.

Балансування на межі конфлікту

Павел зазначив, що напруженість між РФ та НАТО — це балансування на межі конфлікту. За його словами, не можна піддаватися злу.

"Вони випробовують нашу стійкість, нашу рішучість захищатися. Я думаю, що ми повинні бути надзвичайно твердими в тому, що якщо будуть порушення правил, ми повинні адекватно на них реагувати, в тому числі й військовим шляхом. Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку, що перейшла межі, які є допустимими", — додав він.

Нагадаємо, 19 вересня російські винищувачі залетіли до Естонії, де пробули понад десять хвилин. Йдеться про МіГ-31.

А в ISW вважають, що Росія навмисно намагається оцінити реакцію НАТО на різні повітряні вторгнення.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
