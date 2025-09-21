Видео
Главная Новости дня Лидер Чехии призвал сбивать самолеты РФ, которые залетают в НАТО

Лидер Чехии призвал сбивать самолеты РФ, которые залетают в НАТО

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 08:39
Петр Павел призвал сбивать самолеты РФ, нарушающие воздушное пространство НАТО
Петр Павел. Фото: ОП

Лидер Чехии Петр Павел призвал сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран НАТО. По его словам, провокации являются крайне безответственными.

Об этом сообщает Echo24.

Читайте также:

Павел призвал сбивать российские самолеты, которые залетают в страны НАТО

Президент Чехии сделал заявление о необходимой реакции после того, как Россия нарушила воздушное пространство Эстонии тремя истребителями МиГ-31.

"Я должен назвать это крайне безответственным поведением, ведь нарушение воздушного пространства — это повод для активации защитных механизмов и, следовательно, сбивания такого самолета. А этого никто ни с нашей стороны, ни с российской, не хотел бы", — отметил Павел.

По его словам, если сбить самолет РФ, то Москва быстро поймет свою ошибку в нарушении воздушного пространства страны НАТО. Лидер Чехии напомнил, как турецкий истребитель F-16 в ноябре 2015 года сбил российский бомбардировщик Су-24. Тогда самолет России залетел в страну во время операций в Сирии.

Балансирование на грани конфликта

Павел отметил, что напряженность между РФ и НАТО — это балансирование на грани конфликта. По его словам, нельзя поддаваться злу.

"Они испытывают нашу стойкость, нашу решимость защищаться. Я думаю, что мы должны быть чрезвычайно твердыми в том, что если будут нарушения правил, мы должны адекватно на них реагировать, в том числе и военным путем. Россия очень быстро поймет, что сделала ошибку, что перешла границы, которые являются допустимыми", — добавил он.

Напомним, 19 сентября российские истребители залетели в Эстонию, где пробыли более десяти минут. Речь идет о МиГ-31.

А в ISW считают, что Россия намеренно пытается оценить реакцию НАТО на различные воздушные вторжения.

НАТО Чехия самолеты Россия Петр Павел
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
