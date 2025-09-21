Петр Павел призвал сбивать самолеты РФ, нарушающие воздушное пространство НАТО

Петр Павел. Фото: ОП

Лидер Чехии Петр Павел призвал сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран НАТО. По его словам, провокации являются крайне безответственными.

Об этом сообщает Echo24.

Павел призвал сбивать российские самолеты, которые залетают в страны НАТО

Президент Чехии сделал заявление о необходимой реакции после того, как Россия нарушила воздушное пространство Эстонии тремя истребителями МиГ-31.

"Я должен назвать это крайне безответственным поведением, ведь нарушение воздушного пространства — это повод для активации защитных механизмов и, следовательно, сбивания такого самолета. А этого никто ни с нашей стороны, ни с российской, не хотел бы", — отметил Павел.

По его словам, если сбить самолет РФ, то Москва быстро поймет свою ошибку в нарушении воздушного пространства страны НАТО. Лидер Чехии напомнил, как турецкий истребитель F-16 в ноябре 2015 года сбил российский бомбардировщик Су-24. Тогда самолет России залетел в страну во время операций в Сирии.

Балансирование на грани конфликта

Павел отметил, что напряженность между РФ и НАТО — это балансирование на грани конфликта. По его словам, нельзя поддаваться злу.

"Они испытывают нашу стойкость, нашу решимость защищаться. Я думаю, что мы должны быть чрезвычайно твердыми в том, что если будут нарушения правил, мы должны адекватно на них реагировать, в том числе и военным путем. Россия очень быстро поймет, что сделала ошибку, что перешла границы, которые являются допустимыми", — добавил он.

Напомним, 19 сентября российские истребители залетели в Эстонию, где пробыли более десяти минут. Речь идет о МиГ-31.

А в ISW считают, что Россия намеренно пытается оценить реакцию НАТО на различные воздушные вторжения.