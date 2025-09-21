Петр Павел призвал сбивать самолеты РФ, нарушающие воздушное пространство НАТО

Лидер Чехии призвал сбивать самолеты РФ, которые залетают в НАТО
Лидер Чехии Петр Павел призвал сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран НАТО. По его словам, провокации являются крайне безответственными.
Об этом сообщает Echo24.
Президент Чехии сделал заявление о необходимой реакции после того, как Россия нарушила воздушное пространство Эстонии тремя истребителями МиГ-31.
"Я должен назвать это крайне безответственным поведением, ведь нарушение воздушного пространства — это повод для активации защитных механизмов и, следовательно, сбивания такого самолета. А этого никто ни с нашей стороны, ни с российской, не хотел бы", — отметил Павел.
По его словам, если сбить самолет РФ, то Москва быстро поймет свою ошибку в нарушении воздушного пространства страны НАТО. Лидер Чехии напомнил, как турецкий истребитель F-16 в ноябре 2015 года сбил российский бомбардировщик Су-24. Тогда самолет России залетел в страну во время операций в Сирии.
Балансирование на грани конфликта
Павел отметил, что напряженность между РФ и НАТО — это балансирование на грани конфликта. По его словам, нельзя поддаваться злу.
"Они испытывают нашу стойкость, нашу решимость защищаться. Я думаю, что мы должны быть чрезвычайно твердыми в том, что если будут нарушения правил, мы должны адекватно на них реагировать, в том числе и военным путем. Россия очень быстро поймет, что сделала ошибку, что перешла границы, которые являются допустимыми", — добавил он.
Напомним, 19 сентября российские истребители залетели в Эстонию, где пробыли более десяти минут. Речь идет о МиГ-31.
А в ISW считают, что Россия намеренно пытается оценить реакцию НАТО на различные воздушные вторжения.
