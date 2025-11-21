Мирный план для Украины — каким видит путь к прекращению войны президент Чехии

Петр Павел. Фото: Anadolu Agency

Украина и Европа должны в полной мере участвовать в разработке предложения касательно завершения войны. Прежде всего нужно остановить кровопролитие.

Об этом в пятницу, 21 ноября, написал в соцсети X президент Чехии Петр Павел.

Реклама

Читайте также:

Скриншот сообщения Petr Pavel/X

Мнение чешского лидера относительно мирного плана для Украины

По мнению Петра Павла, чтобы остановить убийства, надо немедленно заключить перемирие, но Россия пока не проявляет готовности к этому.

"Чтобы мирный план был справедливым, он не должен наказывать жертву больше, чем виновника, и не должен игнорировать преступления, совершенные в Украине. Чтобы он был устойчивым, он должен гарантировать Украине суверенитет, самобытность и перспективу достойного будущего", — подчеркнул президент Чехии.

Также он добавил, чтобы украинцам и европейцам надо надежные гарантии того, что российская агрессия не повторится.

Напомним, во время разговора с Генсеком НАТО Марком Рютте 21 ноября Владимир Зеленский обсудил план, который предложила американская сторона. Также речь шла о российском ударе по Тернополю.

Ранее Петр Павел призвал сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран НАТО. По его мнению, такие провокации являются крайне безответственными.