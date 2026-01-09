Глава МИД Чехии приехал в Киев — какова цель визита

Петр Мачинка в Киеве. Фото: X/@darja_stomatova

Министр иностранных дел Чехии Петр Мачинка прибыл в пятницу, 9 января с визитом в Украину. В Киеве он планирует провести переговоры с главой украинского МИД Андреем Сибигой, а также встретиться с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Об этом сообщает чешский языковой CT24.

В Киев прибыл Петр Мачинка

Известно, что из-за массированных атак России по Киеву и западным регионам, в частности Львовской области, поезд, которым Петр Мачинка ехал в столицу, прибыл со значительным опозданием. Несмотря на это, министр подчеркнул, что поездка имеет важное политическое значение, поэтому программа не будет сокращена.

První oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Petra Macinky v Kyjevě. Na vlakové nádraží přijel kvůli útokům se zpožděním. Ministra na Ukrajinu doprovodil Filip Turek, poslanec a místopředseda zahraničního výboru. Přivítáni na peronu měl v gesci ukrajinský velvyslanec v... pic.twitter.com/WS97ijA9lB - Darja Stomatova (@darja_stomatova) 9 января 2026 года

Этот визит является первой поездкой в Украину представителя нового правительства Чехии, которое имеет обновленные программные приоритеты и политические подходы.

"Учитывая, что отношения между Чешской Республикой и Украиной были очень интенсивными в последние годы, мы считаем целесообразным, чтобы эти интенсивные отношения были определенным образом скорректированы, чтобы отразить тот факт, что есть новое правительство", — сказал Мацинка.

Какие темы станут ключевыми на переговорах между Чехией и Украиной

Одной из ключевых тем переговоров станут украинские беженцы, проживающие в Чехии. Министр признал, что обе стороны должны совместно работать над тем, чтобы эти отношения стали более стабильными и предсказуемыми.

Отдельное внимание Мачинка планирует уделить вопросу мирных переговоров. Он отметил, что в последнее время Украина демонстрировала готовность к определенным шагам и компромиссам, однако со стороны России такой же реакции не наблюдается. По его мнению, ночные ракетные удары лишь подтверждают отсутствие реального желания Москвы двигаться в сторону мира.

Еще одной важной темой визита станет противовоздушная оборона и защита от беспилотников. Министр подчеркнул, что Украина за время полномасштабной войны приобрела уникальный опыт в этой сфере и сейчас входит в число мировых лидеров по противодействию дроновым атакам. Он заявил, что рассчитывает использовать поездку для получения практических знаний и обмена опытом.

Какая позиция у Петра Мачинкы по отношению к Украине

Стоит отметить, что предыдущий министр иностранных дел Чехии посещал Украину летом прошлого года. С начала полномасштабного вторжения России в Украину страну также неоднократно посещали бывший премьер-министр Чехии и действующий президент.

В интервью чешскому телевидению накануне визита Петр Мачинка заявлял, что Чехия должна и в дальнейшем поддерживать Украину. По его словам, война продолжается, гибнут гражданские, и это требует от европейских государств большей помощи и солидарности с украинским народом.

Напомним, в Чехии разделилась позиция власти относительно поддержки Украины. В частности, представитель Палаты депутатов Чехии Томио Окамура сделал резкое заявление и призвал не финансировать помощь для Украины.

Также антиукраинскую позицию заняли Венгрия, Словакия и Чехия.