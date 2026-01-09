Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Чехії зробили заяву щодо передачі снарядів для України

В Чехії зробили заяву щодо передачі снарядів для України

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 14:57
Чеський уряд дійшов згоди щодо постачання снарядів Україні
Глава МЗС Чехії Петро Мачінка. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Чеський уряд ухвалив рішення не згортати так звану "снарядну ініціативу" та продовжити постачання боєприпасів для України. Нова влада переглянула підхід до цієї ініціативи після зміни уряду та виборів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Петр Мачінка під час спільного брифінгу в Києві з главою українського МЗС Андрієм Сибігою, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Чехія постачатиме й надалі снаряди для України

За його словами, навколо постачання боєприпасів виникало чимало питань і публічних дискусій, тому уряд вирішив детально проаналізувати механізм її роботи, ефективність і можливі альтернативні формати реалізації.

"Тому ми хотіли спочатку розглянути її, вивчити, проаналізувати, а також з'ясувати, чи не можна зробити це трохи інакше, але з тим самим результатом", — сказав Петро Мачінка.

Він підкреслив, що Чехія не відмовляється від підтримки України, але прагне, щоб допомога реалізовувалася у форматі, який є прозорим, узгодженим і прийнятним для нового уряду.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи позицію чеської сторони, наголосив, що війна Росії проти України виходить далеко за межі двостороннього конфлікту і безпосередньо впливає на безпеку всієї Європи. Він зазначив, що Київ позитивно оцінює рішення Праги продовжити ініціативу у тому форматі, який відповідає внутрішнім політичним домовленостям Чехії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Петро Мачінка прибув до Києва, щоб обговорити з українською стороною низку питань, що стосуються питань біженців, гарантій безпеки, ППО-захисту України та постачання зброї. 

Водночас Андрій Сибіга зробив заяву щодо готовності документів щодо безпекових гарантій

Чехія Андрій Сибіга боєприпаси снаряди Петро Мачінка
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації