Чеський уряд дійшов згоди щодо постачання снарядів Україні

Чеський уряд ухвалив рішення не згортати так звану "снарядну ініціативу" та продовжити постачання боєприпасів для України. Нова влада переглянула підхід до цієї ініціативи після зміни уряду та виборів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Петр Мачінка під час спільного брифінгу в Києві з главою українського МЗС Андрієм Сибігою, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Чехія постачатиме й надалі снаряди для України

За його словами, навколо постачання боєприпасів виникало чимало питань і публічних дискусій, тому уряд вирішив детально проаналізувати механізм її роботи, ефективність і можливі альтернативні формати реалізації.

"Тому ми хотіли спочатку розглянути її, вивчити, проаналізувати, а також з'ясувати, чи не можна зробити це трохи інакше, але з тим самим результатом", — сказав Петро Мачінка.

Він підкреслив, що Чехія не відмовляється від підтримки України, але прагне, щоб допомога реалізовувалася у форматі, який є прозорим, узгодженим і прийнятним для нового уряду.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи позицію чеської сторони, наголосив, що війна Росії проти України виходить далеко за межі двостороннього конфлікту і безпосередньо впливає на безпеку всієї Європи. Він зазначив, що Київ позитивно оцінює рішення Праги продовжити ініціативу у тому форматі, який відповідає внутрішнім політичним домовленостям Чехії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Петро Мачінка прибув до Києва, щоб обговорити з українською стороною низку питань, що стосуються питань біженців, гарантій безпеки, ППО-захисту України та постачання зброї.

Водночас Андрій Сибіга зробив заяву щодо готовності документів щодо безпекових гарантій.