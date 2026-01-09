Видео
Главная Новости дня В Чехии сделали заявление о передаче снарядов для Украины

В Чехии сделали заявление о передаче снарядов для Украины

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 14:57
Чешское правительство пришло к согласию по поставкам снарядов Украине
Глава МИД Чехии Петр Мачинка. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Чешское правительство приняло решение не сворачивать так называемую "снарядную инициативу" и продолжить поставки боеприпасов для Украины. Новая власть пересмотрела подход к этой инициативе после смены правительства и выборов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Петр Мачинка во время совместного брифинга в Киеве с главой украинского МИД Андреем Сибигой, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Чехия будет поставлять и в дальнейшем снаряды для Украины

По его словам, вокруг поставок боеприпасов возникало немало вопросов и публичных дискуссий, поэтому правительство решило детально проанализировать механизм ее работы, эффективность и возможные альтернативные форматы реализации.

"Поэтому мы хотели сначала рассмотреть ее, изучить, проанализировать, а также выяснить, нельзя ли сделать это немного иначе, но с тем же результатом", — сказал Петр Мачинка.

Он подчеркнул, что Чехия не отказывается от поддержки Украины, но стремится, чтобы помощь реализовывалась в формате, который является прозрачным, согласованным и приемлемым для нового правительства.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя позицию чешской стороны, подчеркнул, что война России против Украины выходит далеко за пределы двустороннего конфликта и непосредственно влияет на безопасность всей Европы. Он отметил, что Киев положительно оценивает решение Праги продолжить инициативу в том формате, который соответствует внутренним политическим договоренностям Чехии.

Напомним, министр иностранных дел Чехии Петр Мачинка прибыл в Киев, чтобы обсудить с украинской стороной ряд вопросов, касающихся вопросов беженцев, гарантий безопасности, ПВО-защиты Украины и поставки оружия.

В то же время Андрей Сибига сделал заявление о готовности документов по гарантиям безопасности.

Чехия Андрей Сибига боеприпасы снаряды Петр Мачинка
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
