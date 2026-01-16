Видео
Павел раскрыл, кто должен сыграть главную роль в завершении войны

Павел раскрыл, кто должен сыграть главную роль в завершении войны

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 16:31
Петр Павел призвал Европу активнее участвовать в безопасности Украины
Владимир Зеленский и Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил, что завершить войну в Украине без участия США невозможно. Однако Европа не должна стоять в стороне.

Об этом он сообщил во время официального визита в Киев в пятницу, 16 января.

Петр Павел об окончании войны

По словам Павела, Вашингтон играет ключевую роль в противодействии российской агрессии, но это не освобождает европейские страны от ответственности за безопасность региона.

Он подчеркнул необходимость более активной позиции Европы и призвал государства континента брать на себя большую роль в обеспечении стабильности и поддержки Украины.

Напомним, что сегодня в Киев приехал президент Чехии Петр Павел — среди его планов была встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

А до этого в Украину с визитом посетил глава МИД Чехии Петр Мачинка.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
