Петр Павел призвал Европу активнее участвовать в безопасности Украины

Павел раскрыл, кто должен сыграть главную роль в завершении войны
Президент Чехии Петр Павел заявил, что завершить войну в Украине без участия США невозможно. Однако Европа не должна стоять в стороне.
Об этом он сообщил во время официального визита в Киев в пятницу, 16 января.
Петр Павел об окончании войны
По словам Павела, Вашингтон играет ключевую роль в противодействии российской агрессии, но это не освобождает европейские страны от ответственности за безопасность региона.
Он подчеркнул необходимость более активной позиции Европы и призвал государства континента брать на себя большую роль в обеспечении стабильности и поддержки Украины.
Напомним, что сегодня в Киев приехал президент Чехии Петр Павел — среди его планов была встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
А до этого в Украину с визитом посетил глава МИД Чехии Петр Мачинка.
Читайте Новини.LIVE!