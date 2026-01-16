Видео
Главная Новости дня Павел пообещал передать Украине самолеты для борьбы с дронами

Павел пообещал передать Украине самолеты для борьбы с дронами

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 23:40
Чехия готова передать Украине истребители - Петр Павел
Владимир Зеленский и Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна готова предоставить Украине несколько боевых самолетов для борьбы с беспилотниками. Это будет выполнено в короткие сроки.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 16 января.

Читайте также:

Чехия готова передать Украине истребители

По словам Павела, эти средние боевые самолеты являются эффективными в противодействии дронам, и Чехия настроена быстро принять решение об их передаче. Он также отметил, что Прага может предоставить Украине системы раннего предупреждения, в частности пассивные радары.

Хотя конкретные модели самолетов не были названы, вероятно, речь идет о легких учебно-боевых штурмовиках L-159 чешского производства.

Напомним, что 16 января в Киев прибыл чешский лидер Петр Павел для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Там Павел заявил, что завершить войну в Украине без участия США невозможно, однако помощь Европы также необходима.

Чехия самолеты истребитель война в Украине Петр Павел
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
