Премьер Чехии назвал вопрос L-159 закрытым — что будет с самолетами

Премьер Чехии поставил точку в дискуссии о самолетах для Украины
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что вопрос возможной продажи Украине чешских самолетов L-159 окончательно снят с повестки дня. По его словам, никаких решений по передаче этих штурмовиков Киеву не будет.
Об этом сообщает iDNES.cz.
Премьер Чехии окончательно отверг идею передачи самолетов Украине
Он отметил, что правительство не рассматривает вариантов поставки самолетов Украине и считает тему исчерпанной.
Премьер-министр публично отреагировал и на заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карела Ржеги, который ранее допускал возможность передачи L-159 Украине без ущерба для обороноспособности страны. Бабиш раскритиковал такую позицию, дав понять, что она не соответствует правительственному курсу.
"Он должен выстроиться, он должен знать, где ему место. Я не знаю, почему господин Ржека выступает против своего министра, это ненормально", — сказал премьер-министр о Ржеке.
В то же время министр обороны Чехии Яромир Зуна настаивал, что легкие штурмовики L-159 необходимы национальным Вооруженным силам. Именно потребностями собственной армии в правительстве объясняют отказ от продажи этих самолетов Украине.
Напомним, несколько дней назад чешский президент Петр Павел заявил, что Украина может в короткие сроки получить боевые самолеты.
Кроме того, представитель Палаты депутатов Чехии Томио Окамура резко высказался о помощи Украине и назвал это бессмысленным решением.
Также в декабре 2025 года Венгрия, Чехия и Словакия не присоединились к инициативе ЕС о выделении средств на помощь Украине.
