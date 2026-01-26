Видео
Главная Новости дня Премьер Чехии поставил точку в дискуссии о самолетах для Украины

Премьер Чехии поставил точку в дискуссии о самолетах для Украины

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 09:34
Премьер Чехии назвал вопрос L-159 закрытым — что будет с самолетами
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш от ANO, министр иностранных дел и временный министр окружающей среды Петр Мачинка. Фото: REUTERS/Eva Korinkova

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что вопрос возможной продажи Украине чешских самолетов L-159 окончательно снят с повестки дня. По его словам, никаких решений по передаче этих штурмовиков Киеву не будет.

Об этом сообщает iDNES.cz.

Читайте также:

Премьер Чехии окончательно отверг идею передачи самолетов Украине

Он отметил, что правительство не рассматривает вариантов поставки самолетов Украине и считает тему исчерпанной.

Премьер-министр публично отреагировал и на заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карела Ржеги, который ранее допускал возможность передачи L-159 Украине без ущерба для обороноспособности страны. Бабиш раскритиковал такую позицию, дав понять, что она не соответствует правительственному курсу.

"Он должен выстроиться, он должен знать, где ему место. Я не знаю, почему господин Ржека выступает против своего министра, это ненормально", — сказал премьер-министр о Ржеке.

В то же время министр обороны Чехии Яромир Зуна настаивал, что легкие штурмовики L-159 необходимы национальным Вооруженным силам. Именно потребностями собственной армии в правительстве объясняют отказ от продажи этих самолетов Украине.

Напомним, несколько дней назад чешский президент Петр Павел заявил, что Украина может в короткие сроки получить боевые самолеты.

Кроме того, представитель Палаты депутатов Чехии Томио Окамура резко высказался о помощи Украине и назвал это бессмысленным решением.

Также в декабре 2025 года Венгрия, Чехия и Словакия не присоединились к инициативе ЕС о выделении средств на помощь Украине.

Автор:
Анастасия Постоенко
