Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Пусть мир услышит Украину — Зеленский встретился с японскими журналистами

Пусть мир услышит Украину — Зеленский встретился с японскими журналистами

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 17:17
Зеленский разговаривал с японскими журналистами — главные заявления
Встреча Зеленского с Пирсом Морганом. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский 18 февраля встретился с английским журналистом Пирсом Морганом. Уже сегодня глава государства разговаривал с Kyodo News.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский написал в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского с японскими журналистами

"Вчера был крутой разговор с Пирсом Морганом. Спасибо, Пирс! Сегодня — глубокий, содержательный разговор с Kyodo News", — поделился президент.

Он отметил важность, чтобы во всех частях мира слышали Украину. По словам Владимира Зеленского, чем лучше понимают нашу страну, людей и борьбу за свободу, тем быстрее будет настоящий, длительный мир, который будет основан на уважении к достоинству.

Также глава государства заявил, что будет рад видеть в Украине с визитом премьер-министра Японии Сае Такаичи.

Помощь Украине от Японии

В январе 2026 года Украина и Япония подписали грантовое соглашение. В результате наше государство получит около 4 миллиардов японских иен, которые будут направлены на гуманитарное разминирование и медицинскую помощь.

В феврале стало известно, что Япония вместе с НАТО будет покупать вооружение для Украины. Страна предоставит финансирование исключительно на нелетальное оборонное оборудование. Возможно — радарные системы и бронежилеты.

Комментируя планы Токио присоединиться к PURL, Андрей Сибига заявил, что Киев положительно будет воспринимать любые решения Японии. По его словам, страна входит в число лидеров в поддержке Украины.

Владимир Зеленский журналисты Япония война в Украине визит встреча
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации