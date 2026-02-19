Зеленский разговаривал с японскими журналистами — главные заявления

Встреча Зеленского с Пирсом Морганом. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский 18 февраля встретился с английским журналистом Пирсом Морганом. Уже сегодня глава государства разговаривал с Kyodo News.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский написал в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Встреча Зеленского с японскими журналистами

"Вчера был крутой разговор с Пирсом Морганом. Спасибо, Пирс! Сегодня — глубокий, содержательный разговор с Kyodo News", — поделился президент.

Он отметил важность, чтобы во всех частях мира слышали Украину. По словам Владимира Зеленского, чем лучше понимают нашу страну, людей и борьбу за свободу, тем быстрее будет настоящий, длительный мир, который будет основан на уважении к достоинству.

Также глава государства заявил, что будет рад видеть в Украине с визитом премьер-министра Японии Сае Такаичи.

Помощь Украине от Японии

В январе 2026 года Украина и Япония подписали грантовое соглашение. В результате наше государство получит около 4 миллиардов японских иен, которые будут направлены на гуманитарное разминирование и медицинскую помощь.

В феврале стало известно, что Япония вместе с НАТО будет покупать вооружение для Украины. Страна предоставит финансирование исключительно на нелетальное оборонное оборудование. Возможно — радарные системы и бронежилеты.

Комментируя планы Токио присоединиться к PURL, Андрей Сибига заявил, что Киев положительно будет воспринимать любые решения Японии. По его словам, страна входит в число лидеров в поддержке Украины.