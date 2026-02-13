Видео
Главная Новости дня Сибига прокомментировал планы Токио присоединиться к PURL

Сибига прокомментировал планы Токио присоединиться к PURL

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 17:45
Сибига заявил что Украина поддержит решение Японии по PURL
Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев будет положительно воспринимать любые решения Японии относительно намерений Токио присоединиться к программе PURL.

Об этом он сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Сибига высказался о потенциальном участии Японии в PURL

По словам главы МИД, Украина и Япония могут отдельно проговаривать сотрудничество, связанное с нелетальным оружием. Сибига подчеркнул, что Токио входит в число лидеров в поддержке Украины, а вклад японского общества и правительства ощутимо усилил украинскую устойчивость в войне.

"Япония среди лидеров в поддержке Украины, и мы очень благодарны нашим японским друзьям. Японское общество, японское правительство сделали большой вклад в нашу устойчивость и сопротивление", — отметил министр.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности сегодня 13 февраля, и до 15 числа включительно обсудят ряд важных вопросов по обороне ЕС и Украины.

Отметим, что Япония будет покупать оружие для Украины вместе с НАТО.

В январе 2026 года Япония и Украина подписали грантовое соглашение на 4 млрд японских иен.

МИД Андрей Сибига Япония Украина сотрудничество Мюнхенская конференция безопасности 2026
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
