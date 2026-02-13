Сибіга заявив що Україна підтримає рішення Японії щодо PURL

Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ позитивно сприйматиме будь-які рішення Японії щодо намірів Токіо приєднатися до програми PURL.

Про це він сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Сибіга висловився про потенційну участь Японії у PURL

За словами очільника МЗС, Україна та Японія можуть окремо проговорювати співпрацю, пов'язану з нелетальною зброєю. Сибіга підкреслив, що Токіо входить до числа лідерів у підтримці України, а внесок японського суспільства та уряду відчутно посилив українську стійкість у війні.

"Японія серед лідерів у підтримці України, і ми дуже вдячні нашим японським друзям. Японське суспільство, японський уряд зробили великий внесок у нашу стійкість і опір", — зазначив міністр.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції сьогодні 13 лютого, та до 15 числа включно обговорять низку важливих питань щодо оборони ЄС та України.

Зазначимо, що Японія купуватиме зброю для України разом з НАТО.

У січні 2026 року Японія та Україна підписали грантову угоду на 4 млрд японських єн.