Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сибіга прокоментував плани Токіо приєднатися до PURL

Сибіга прокоментував плани Токіо приєднатися до PURL

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 17:45
Сибіга заявив що Україна підтримає рішення Японії щодо PURL
Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ позитивно сприйматиме будь-які рішення Японії щодо намірів Токіо приєднатися до програми PURL.

Про це він сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Сибіга висловився про потенційну участь Японії у PURL

За словами очільника МЗС, Україна та Японія можуть окремо проговорювати співпрацю, пов'язану з нелетальною зброєю. Сибіга підкреслив, що Токіо входить до числа лідерів у підтримці України, а внесок японського суспільства та уряду відчутно посилив українську стійкість у війні.

"Японія серед лідерів у підтримці України, і ми дуже вдячні нашим японським друзям. Японське суспільство, японський уряд зробили великий внесок у нашу стійкість і опір", — зазначив міністр.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції сьогодні 13 лютого, та до 15 числа включно обговорять низку важливих питань щодо оборони ЄС та України.

Зазначимо, що Японія купуватиме зброю для України разом з НАТО.

У січні 2026 року Японія та Україна підписали грантову угоду на 4 млрд японських єн. 

МЗС Андрій Сибіга Японія Україна співпраця Мюнхенська безпекова конференція 2026
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації