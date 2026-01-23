Україна та Японія підписали грантову угоду — куди підуть гроші

Заключення угоди із Японією. Фото: Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про підписання грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA). Це стало черговим етапом реалізації домовленостей, досягнутих у грудні 2025 року.

Про це Клименко повідомив у Telegram у пʼятницю, 23 січня.

Реклама

Читайте також:

Пост Клименка. Фото: скриншот

Грантова угода із Японією

Згідно з угодою, Україна отримає близько 4 мільярдів японських єн грантової допомоги. Кошти буде спрямовано на два ключові напрями — гуманітарне розмінування та медичну допомогу, які безпосередньо впливають на збереження життя.

У межах першого напряму планується закупівля сучасного обладнання й техніки, а також проведення навчання з мінної безпеки для населення. Другий напрям передбачає оснащення Головного медичного клінічного центру МВС сучасним обладнанням для лікування та реабілітації постраждалих від мінно-вибухових травм, які нині становлять близько 65% усіх поранень.

Ігор Клименко подякував японській стороні за довіру та партнерство, наголосивши, що завдяки підтримці JICA Україна вже отримала машини механізованого розмінування, металодетектори та спеціалізоване обладнання, які вже активно використовуються і рятують життя.

За його словами, попереду ще багато роботи, проте підписані раніше та нинішні угоди дозволяють діяти швидко, системно й ефективно. Міністр підкреслив, що безпека є першим і базовим кроком до відновлення країни, який Україна робить разом із надійними партнерами.

Україна підписала угоду із Японією. Фото: Ігор Клименко

Нагадаємо, що нещодавно Норвегія передала пакет енергетичної підтримки та 8,3 млрд доларів допомоги для України.

А раніше Румунія та Хорватія приєдналися до PURL та оголосили про перші внески.