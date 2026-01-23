Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна та Японія підписали грантову угоду — куди підуть гроші

Україна та Японія підписали грантову угоду — куди підуть гроші

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 22:25
Україна та Японія підписали грантову угоду — куди підуть гроші
Заключення угоди із Японією. Фото: Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про підписання грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA). Це стало черговим етапом реалізації домовленостей, досягнутих у грудні 2025 року.

Про це Клименко повідомив у Telegram у пʼятницю, 23 січня.

Реклама
Читайте також:
Україна та Японія підписали грантову угоду — куди підуть гроші - фото 1
Пост Клименка. Фото: скриншот

Грантова угода із Японією

Згідно з угодою, Україна отримає близько 4 мільярдів японських єн грантової допомоги. Кошти буде спрямовано на два ключові напрями — гуманітарне розмінування та медичну допомогу, які безпосередньо впливають на збереження життя.

У межах першого напряму планується закупівля сучасного обладнання й техніки, а також проведення навчання з мінної безпеки для населення. Другий напрям передбачає оснащення Головного медичного клінічного центру МВС сучасним обладнанням для лікування та реабілітації постраждалих від мінно-вибухових травм, які нині становлять близько 65% усіх поранень.

Ігор Клименко подякував японській стороні за довіру та партнерство, наголосивши, що завдяки підтримці JICA Україна вже отримала машини механізованого розмінування, металодетектори та спеціалізоване обладнання, які вже активно використовуються і рятують життя.

За його словами, попереду ще багато роботи, проте підписані раніше та нинішні угоди дозволяють діяти швидко, системно й ефективно. Міністр підкреслив, що безпека є першим і базовим кроком до відновлення країни, який Україна робить разом із надійними партнерами.

Угода України та Японії
Україна підписала угоду із Японією. Фото: Ігор Клименко

Нагадаємо, що нещодавно Норвегія передала пакет енергетичної підтримки та 8,3 млрд доларів допомоги для України.

А раніше Румунія та Хорватія приєдналися до PURL та оголосили про перші внески. 

МЗС фінансова допомога Японія Ігор Клименко угода
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації