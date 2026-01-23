Украина и Япония подписали грантовое соглашение - куда пойдут деньги

Заключение соглашения с Японией. Фото: Игорь Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о подписании грантового соглашения с Японским агентством международного сотрудничества (JICA). Это стало очередным этапом реализации договоренностей, достигнутых в декабре 2025 года.

Об этом Клименко сообщил в Telegram в пятницу, 23 января.

Пост Клименко. Фото: скриншот

Грантовое соглашение с Японией

Согласно договору, Украина получит около 4 миллиардов японских иен грантовой помощи. Средства будут направлены на два ключевых направления — гуманитарное разминирование и медицинскую помощь, которые непосредственно влияют на сохранение жизни.

В рамках первого направления планируется закупка современного оборудования и техники, а также проведение обучения по минной безопасности для населения. Второе направление предусматривает оснащение Главного медицинского клинического центра МВД современным оборудованием для лечения и реабилитации пострадавших от минно-взрывных травм, которые сейчас составляют около 65% всех ранений.

Игорь Клименко поблагодарил японскую сторону за доверие и партнерство, подчеркнув, что благодаря поддержке JICA Украина уже получила машины механизированного разминирования, металлодетекторы и специализированное оборудование, которые уже активно используются и спасают жизни.

По его словам, впереди еще много работы, однако подписанные ранее и нынешние соглашения позволяют действовать быстро, системно и эффективно. Министр подчеркнул, что безопасность является первым и базовым шагом к восстановлению страны, который Украина делает вместе с надежными партнерами.

Украина подписала соглашение с Японией. Фото: Игорь Клименко

Напомним, что недавно Норвегия передала пакет энергетической поддержки и 8,3 млрд долларов помощи для Украины.

А ранее Румыния и Хорватия присоединились к PURL и объявили о первых взносах.