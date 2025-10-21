Видео
Дата публикации 21 октября 2025 13:19
обновлено: 14:21
Санаэ Такаичи стала первой женщиной-премьер-министром Японии
Санаэ Такаичи. Фото: Franck Robichon/Pool via REUTERS

Санаэ Такаичи во вторник, 21 октября, стала первой женщиной в истории Японии, которая возглавила правительство страны. Она победила на парламентских голосованиях, получив 237 голосов в нижней палате парламента.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ее кандидатуру поддержали не только члены Либерально-демократической партии (ЛДП), но и несколько независимых депутатов, в частности Тадаши Морисима. После этого политик также победила в голосовании в верхней палате, окончательно закрепив свой исторический успех.

В СМИ отметили, что избрание Такаичи стало знаковым событием для Японии, ведь там уровень представительства женщин в политике остается одним из самых низких среди развитых стран. Новый премьер обещает бороться с инфляцией и укрепить внутриполитическую стабильность.

Такаичи оперативно приступила к формированию кабинета министров. Она хочет объединить фракции ЛДП и сохранить внутреннее единство партии: политик уже назначила Шинджиро Коидзуми министром обороны, а Тошимицу Мотеги — министром иностранных дел. Кроме того, должность министра финансов впервые в истории страны получила женщина — Сацуки Катаяма, которая уже заявила о намерении временно отменить налог с продажи продуктов питания, чтобы облегчить давление на домохозяйства.

Экономическая политика Такаичи во многом наследует подход бывшего премьера Синдзо Абэ — так называемую "Абэномику". Она выступает за активное государственное стимулирование экономики и считает, что правительство должно поддерживать внутренний спрос через бюджетные расходы.

Дональд Трамп должен вскоре прибыть в Японию

На следующей неделе Японию должен посетить президент США Дональд Трамп. Политическая ситуация внутри страны также остается нестабильной.

Рынки положительно отреагировали на ее победу — акции выросли, а иена ослабла. Однако падение курса может усилить инфляционное давление, как отметили аналитики Bloomberg.

Напомним, недавно Украина и Япония синхронно ввели санкции против России.

Также Новини.LIVE писали ранее много интересных фактов о Санаэ Такаичи — как она относится к Украине и России.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
