Главная Новости дня Антифеминистка и байкерша — кто станет первым премьером Японии

Антифеминистка и байкерша — кто станет первым премьером Японии

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 05:09
Санаэ Такаичи имеет удивительную биографию и находится под санкциями РФ за свою политическую позицию
Будущий премьер Японии Санаэ Такаичи. Фото: AP

Правящая партия Японии выбрала бывшего министра экономической безопасности Санаэ Такаичи своим новым лидером, что, вероятно, делает ее первой женщиной премьер-министром страны. Санаэ сочетает в себе полный консерватизм, антифеминизм, милитаризм, любовь к рок-музыке и скорости на мотоцикле. А также она находится под санкциями РФ.

С интересными фактами жизни будущего премьера знакомят Новини.LIVE.

Читайте также:

Чем необычна Санаэ Такаичи

Антифеминистка и байкерша — кто станет первым премьером Японии - фото 1
Санаэ Такаичи в парламенте Японии. Фото: AP

В стране, которая имеет низкие международные рейтинги по равенству гендеров, Такаичи вошла в историю как первая женщина-лидер долгожданной консервативной Либерально-демократической партии Японии. Она была главой МВД страны.

Российские СМИ и Telegram-каналы уже собрали о возможном новом премьере много информации, ведь она занимает довольно националистическую позицию, что не нравится пропаганде РФ.

"Что касается российско-японских отношений, то "сильных сдвигов не будет", тем более Такаичи находится в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию", — отметил один из экспертов в РФ.

Итак, СМИ России пишут, что Санаэ известна в стране, как антифеминистка, сторонница рок-музыки и быстрой езды на мотоцикле, противница однополых браков, сторонница контроля за СМИ и укрепления военного потенциала.

В японской элите сильно влияние политических династий, когда порой высокие министерские и парламентские посты занимают подряд представители трех-четырех поколений одной семьи.

Санаэ Такаичи, напротив, выходец "из простых". Ее отец был обычным служащим на "Тойоте", а мать служила в полиции. Именно она дала дочери пожелание, которое та запомнила навсегда: "Будь, как красная роза! Надо быть прекрасной женщиной в полном смысле этого слова, но без колебаний пускать в ход шпильки, когда это нужно".

Санаэ окончила университет в городе Кобе — хороший, но все же не супер-элитный. Плату за обучение вносила сама, работала на подработках. Прошла курс управления и менеджмента при электротехническом гиганте "Панасоник", два года была в США одной из помощниц конгрессменки от Демократической партии, потом стала ведущей популярной телепрограммы.

Антифеминистка и байкерша — кто станет первым премьером Японии - фото 2
Санаэ Такаичи вместе со своими сторонниками празднует победу на всеобщих выборах в 1993 году в Наре. Фото: росСМИ

Но ее всегда тянуло в политику — в одном из интервью как-то обмолвилась, что с 24 лет мечтала о карьере в парламенте. Впервые выбралась туда, как независимая, потом меняла партии и, в конце концов, присоединилась к ЛДП, где быстро пошла вверх.

Занимала немало министерских постов, став звездой на крайне правом фланге либерал-демократов. Демонстративно совершала паломничества в токийский храм Ясукуни, посвященный душам воинов, погибших за императора, в списки которых включены и казненные японские военные преступники.

В одном из интервью заявила, что Япония до 1945 вела войну для обеспечения своей безопасности. Такаичи — одна из самых заметных фигур в "Ниппон Кайги" ("Совете Японии") — в своего рода масонской ложе высокопоставленных правых националистов, отмечают российские СМИ.

Основные политические взгляды Санаэ Такаичи

null
Санаэ Такаич 64 года, но это не преклонный возраст для политика в Японии. Фото: Соцсети

Новый лидер правящей партии активно борется за "традиционные ценности" — она против разрешения мужу и жене иметь разные фамилии, против легализации однополых браков, против женщины на троне японских императоров.

В либеральной прессе намекают, что Такаичи в своей поддержке наращивания вооруженных сил готова к пересмотру запрета на производство, ввоз и владение ядерным оружием, она активно выступает за укрепление военных связей в регионе с участием США, Японии, Южной Кореи, Филиппин, Австралии.

Вызвала скандалы своими заявлениями о праве правительства отзывать лицензии у СМИ, что расценивалось как посягательство на свободу слова.

Что известно о ее личной жизни

Невероятно азартная и решительная — на мотоцикле в свое время объездила всю Японию. Увлекается прыжками.

Выходила дважды замуж за своего мужа Таку Ямамото, который уже был депутатом парламента. Впервые в 2004 году — по бурной любви с первого взгляда. В 2017 году развелась с ним — из-за разногласий, как говорили, политических взглядов. В 2021 году взгляды, похоже, совпали — Санаэ вышла за него замуж снова.

С ранней юности Санаэ любит рок-музыку, в том числе и тяжелую, играла в рок-группе. И сейчас, говорят, иногда для нервной разрядки стучит по барабану.

Антифеминистка и байкерша — кто станет первым премьером Японии - фото 4
Санаэ Такаич и ее барабаны. Фото: Соцсети

Когда Санаэ Такаичи может стать премьером

Агентство Reuters пишет, что парламентское голосование состоится в середине октября. ЛДП, которую критикуют лидеры оппозиции за создание длительного политического вакуума, должна поспешить, поскольку победитель вскоре столкнется с дипломатическим испытанием: возможным саммитом с президентом США Дональдом Трампом, который может потребовать от Японии увеличения расходов на оборону.

Ранее сообщалось, что Япония и Новая Зеландия усилят санкционное давление на Россию. Страны снизят ценовой потолок на российскую нефть до 47,60 доллара США за баррель.

А еще мы рассказывали о пяти табу в Японии, о которых надо знать туристам. Интересно, что в Украине они считаются нормой.

Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
