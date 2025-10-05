Санае Такаїчі має дивовижну біографію та знаходиться під санкціями РФ за свою політичну позицію

Майбутня прем'єрка Японії Санае Такаїчі. Фото: AP

Правляча партія Японії обрала колишню міністерку економічної безпеки Санае Такаїчі своїм новим лідером, що, ймовірно, робить її першою жінкою прем'єр-міністеркою країни. Санае поєднує в собі повний консерватизм, антифемінізм, мілітаризм, любов до рок-музики та швидкості на мотоциклі. А також вона знаходиться під санкціями РФ.

З цікавими фактами життя майбутньої прем'єрки знайомлять Новини.LIVE.

Чим незвичайна Санае Такаїчі

Санае Такаїчі в парламенті Японії. Фото: AP

У країні, яка має низькі міжнародні рейтинги за рівністю гендерів, Такаїчі увійшла в історію як перша жінка-лідер довгоочікуваної консервативної Ліберально-демократичної партії Японії. Вона була очільницею МВС країни.

Російські ЗМІ та Telegram-канали вже зібрали про можливу нову прем'єрку багато інформації, адже вона займає доволі націоналістичну позицію, що не подобається пропаганді РФ.

"Щодо російсько-японських відносин, то "сильних зрушень не буде", тим більше Такаїчі перебуває у списку осіб, яким заборонено в'їзд до Росії", — зазначив один з експертів у РФ.

Отже, ЗМІ Росії пишуть, що Санае відома в країні, як антифеміністка, прихильниця рок-музики та швидкої їзди на мотоциклі, противниця одностатевих шлюбів, прихильниця контролю за ЗМІ та зміцнення військового потенціалу.

У японській еліті сильний вплив політичних династій, коли часом високі міністерські та парламентські пости займають поспіль представники трьох-чотирьох поколінь однієї родини.

Санае Такаїчі, навпаки, виходець "з простих". Її батько був звичайним службовцем на "Тойоті", а мати служила в поліції. Саме вона дала доньці побажання, яке та запам'ятала назавжди: "Будь, як червона троянда! Треба бути чудовою жінкою в повному розумінні цього слова, але без вагань пускати в хід шпильки, коли це потрібно".

Санае закінчила університет у місті Кобе — хороший, але все ж таки не супер-елітний. Плату за навчання вносила сама, працювала на підробітках. Пройшла курс управління та менеджменту при електротехнічному гіганті "Панасонік", два роки була в США однією з помічниць конгресменки від Демократичної партії, потім стала провідною популярною телепрограмою.

Санае Такаїчі разом зі своїми прихильниками святкує перемогу на загальних виборах у 1993 році в Нарі. Фото: росЗМІ

Але її завжди тягнуло у політику — в одному з інтерв'ю якось обмовилося, що з 24 років мріяла про кар'єру у парламенті. Вперше вибралася туди, як незалежна, потім міняла партії і, зрештою, приєдналася до ЛДП, де швидко пішла вгору.

Займала чимало міністерських постів, ставши зіркою на вкрай правому фланзі ліберал-демократів. Демонстративно здійснювала паломництва до токійського храму Ясукуні, присвяченого душам воїнів, що загинули за імператора, до списків яких включені і страчені японські військові злочинці.

В одному з інтерв'ю заявила, що Японія до 1945 вела війну для забезпечення своєї безпеки. Такаїчі — одна з найпомітніших постатей у "Ніппон Кайгі" ("Раді Японії") — у свого роду масонській ложі високопоставлених правих націоналістів, зазначають російські ЗМІ.

Основні політичні погляди Санае Такаїчі

Санае Такаїчі 64 роки, але це не поважний вік для політика у Японії. Фото: Соцмережі

Нова лідерка правлячої партії активно бореться за "традиційні цінності" — вона проти дозволу чоловікові та дружині мати різні прізвища, проти легалізації одностатевих шлюбів, проти жінки на троні японських імператорів.

У ліберальній пресі натякають, що Такаїчі у своїй підтримці нарощування збройних сил готова до перегляду заборони на виробництво, ввезення та володіння ядерною зброєю, вона активно виступає за зміцнення військових зв'язків у регіоні за участю США, Японії, Південної Кореї, Філіппін, Австралії.

Викликала скандали своїми заявами про право уряду відкликати ліцензії у ЗМІ, що розцінювалося як зазіхання на свободу слова.

Що відомо про її особисте життя

Неймовірно азартна та рішуча — на мотоциклі свого часу об'їздила всю Японію. Захоплюється стрибками.

Виходила двічі заміж за свого чоловіка Таку Ямамото, який уже був депутатом парламенту. Вперше у 2004 році — з бурхливого кохання з першого погляду. У 2017 році розлучилася з ним — через розбіжності, як казали, політичних поглядів. У 2021 році погляди, схоже, збіглися — Санае вийшла за нього заміж знову.

З ранньої юності Санае любить рок-музику, в тому числі й важку, грала в рок-групі. І зараз, кажуть, іноді для нервової розрядки стукає по барабанах.

Санае Такаїч і її барабани. Фото: Соцмережі

Коли Санае Такаїчі може стати прем'єркою

Агенція Reuters пише, що парламентське голосування відбудеться в середині жовтня. ЛДП, яку критикують лідери опозиції за створення тривалого політичного вакууму, має поспішити, оскільки переможець незабаром зіткнеться з дипломатичним випробуванням: можливим самітом з президентом США Дональдом Трампом, який може вимагати від Японії збільшення витрат на оборону.

Раніше повідомлялось, що Японія та Нова Зеландія посилять санкційний тиск на Росію. Країни знизять цінову стелю на російську нафту до 47,60 долара США за барель.

А ще ми розповідали про п'ять табу у Японії, про які треба знати туристам. Цікаво, що в Україні вони вважаються нормою.