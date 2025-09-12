Япония и Новая Зеландия снизили цену на российскую нефть — заявление Зеленского

Российский нефтяной танкер. Фото: Reuters

Япония и Новая Зеландия усилят санкционное давление на Россию. Страны снизят прайскеп на российскую нефть до 47,60 доллара США за баррель.

Об этом заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 сентября.

Япония и Новая Зеландия усилят санкции против России

Страны присоединились к новому пакету санкций против страны-агрессора. Так, лидеры согласовали снижение ценового потолка на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за один баррель.

Кроме того, Япония введет санкций против ВПК РФ. В список попали ключевой производитель ракет "Искандер", несколько операторов "теневого флота" и поставщики для российского ВПК из Китая, Турции и ОАЭ. Также санкции распространяются на лиц, причастных к депортации украинских детей.

Между тем, 32-ый пакет санкций Новой Зеландии предусматривает ограничения против 19 юридических и физических лиц, а также 19 судов российского "теневого флота". Они касаются и российской военной разведки — подразделения ГРУ 29155, причастного к кибератакам против Украины.

"Каждое санкционное решение партнеров приближает реальный мир. Должны и в дальнейшем делать все возможное, чтобы заставить Россию чувствовать последствия и цену ее агрессии", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский также поблагодарил Великобританию за новый пакет жестких санкций, направленных ослабить российскую экономику.

А также мы писали, что Европейский союз согласился продлить санкций против России еще на полгода.