Украина синхронизировала санкции против РФ с Японией

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в субботу, 11 октября, Украина синхронизировала санкции против России с Японией. Глава государства подписал соответствующий указ.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Украина синхронизировала с Японией санкции против России

"Сегодня мы синхронизировали санкции с Японией — я подписал соответствующий указ", — сообщил Зеленский.

А также добавил, что в санкционном списке руководители и компании, которые обеспечивают доходами российскую военную машину, поставляют оружие, критические компоненты, оборудование.

По информации главы государства, только с июня этого года Украина приняла для нашей юрисдикции уже восемь санкционных пакетов — синхронизировали санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и все пакеты санкций Евросоюза.

Всего 281 физическое и 633 юридических лица, и это значимые лица.

"Работаем и для того, чтобы были новые санкционные шаги, в частности рассчитываем на 19-й пакет санкций Евросоюза.

Продолжаем нашу санкционную работу и предметно координируемся с партнерами. Ценим, что украинские предложения по санкциям учитываются партнерами, когда они готовят свои пакеты. И обязательно берем санкции наших партнеров для внедрения в украинской юрисдикции", — подчеркнул Зеленский.

В частности он отметил, что фактически санкции против России за эту войну уже стали глобальной формой взаимодействия, которая восстанавливает реальную силу справедливости.

"В России ощущаются последствия санкций мира, и будет еще больше давления за эту войну", — резюмировал президент.

Напомним, что недавно Зеленский подписал ряд новых санкционных решений.

А Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость усиления санкций против России.