Україна синхронізувала санкції проти РФ з Японією

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у суботу, 11 жовтня, Україна синхронізувала санкції проти Росії з Японією. Глава держави підписав відповідний указ.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

"Сьогодні ми синхронізували санкції з Японією — я підписав відповідний указ", — повідомив Зеленський.

А також додав, що у списку санкцій керівники й компанії, які забезпечують прибутками російську воєнну машину, постачають зброю, критичні компоненти, обладнання.

За інформацією глави держави, тільки від червня цього року Україна ухвалила для нашої юрисдикції вже вісім санкційних пакетів — синхронізували санкції із США, Канадою, Великою Британією, Японією та всі пакети санкцій Євросоюзу.

Загалом 281 фізична і 633 юридичні особи, і це значущі особи.

"Працюємо й для того, щоб були нові санкційні кроки, зокрема розраховуємо на 19-й пакет санкцій Євросоюзу.

Продовжуємо нашу санкційну роботу й предметно координуємося з партнерами. Цінуємо, що українські пропозиції щодо санкцій враховуються партнерами, коли вони готують свої пакети. І обовʼязково беремо санкції наших партнерів для впровадження в українській юрисдикції", — наголосив Зеленський.

Зокрема він зазначив, що фактично санкції проти Росії за цю війну вже стали глобальною формою взаємодії, яка відновлює реальну силу справедливості.

"В Росії відчуваються наслідки санкцій світу, і буде ще більше тиску за цю війну", — резюмував президент.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський підписав низку нових санкційних рішень.

А Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності посилення санкцій проти Росії.