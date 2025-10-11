Відео
Україна синхронізувала санкції проти РФ з Японією — Зеленський

Україна синхронізувала санкції проти РФ з Японією — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 17:09
Україна синхронізувала санкції проти РФ з Японією
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у суботу, 11 жовтня, Україна синхронізувала санкції проти Росії з Японією. Глава держави підписав відповідний указ.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Читайте також:

Україна синхронізувала з Японією санкції проти Росії

"Сьогодні ми синхронізували санкції з Японією — я підписав відповідний указ", — повідомив Зеленський.

А також додав, що у списку санкцій керівники й компанії, які забезпечують прибутками російську воєнну машину, постачають зброю, критичні компоненти, обладнання.

За інформацією глави держави, тільки від червня цього року Україна ухвалила для нашої юрисдикції вже вісім санкційних пакетів — синхронізували санкції із США, Канадою, Великою Британією, Японією та всі пакети санкцій Євросоюзу.

Загалом 281 фізична і 633 юридичні особи, і це значущі особи.

"Працюємо й для того, щоб були нові санкційні кроки, зокрема розраховуємо на 19-й пакет санкцій Євросоюзу.  

Продовжуємо нашу санкційну роботу й предметно координуємося з партнерами. Цінуємо, що українські пропозиції щодо санкцій враховуються партнерами, коли вони готують свої пакети. І обовʼязково беремо санкції наших партнерів для впровадження в українській юрисдикції", — наголосив Зеленський.

Зокрема він зазначив, що фактично санкції проти Росії за цю війну вже стали глобальною формою взаємодії, яка відновлює реальну силу справедливості.

"В Росії відчуваються наслідки санкцій світу, і буде ще більше тиску за цю війну", — резюмував президент.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський підписав низку нових санкційних рішень.

А Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності посилення санкцій проти Росії.

Володимир Зеленський санкції проти Росії санкції Японія війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
