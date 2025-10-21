Санае Такаїчі стала першою жінкою-прем’єр-міністром Японії

Санае Такаїчі. Фото: Franck Robichon/Pool via REUTERS

Санае Такаїчі у вівторок, 21 жовтня, стала першою жінкою в історії Японії, яка очолила уряд країни. Вона перемогла на парламентських голосуваннях, здобувши 237 голосів у нижній палаті парламенту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Її кандидатуру підтримали не лише члени Ліберально-демократичної партії (ЛДП), а й кілька незалежних депутатів, зокрема Тадаші Морісіма. Після цього політикиня також перемогла у голосуванні у верхній палаті, остаточно закріпивши свій історичний успіх.

У ЗМІ зауважили, що обрання Такаїчі стало знаковою подією для Японії, адже там рівень представництва жінок у політиці залишається одним із найнижчих серед розвинених країн. Нова прем’єрка обіцяє боротися з інфляцією та зміцнити внутрішньополітичну стабільність.

Такаїчі оперативно розпочала формування кабінету міністрів. Вона хоче об’єднати фракції ЛДП і зберегти внутрішню єдність партії: політикиня уже призначила Шінджіро Коїдзумі міністром оборони, а Тошіміцу Мотегі — міністром закордонних справ. Окрім того, посаду міністра фінансів уперше в історії країни отримала жінка — Сацукі Катаяма, яка вже заявила про намір тимчасово скасувати податок із продажу продуктів харчування, щоб полегшити тиск на домогосподарства.

Економічна політика Такаїчі багато в чому наслідує підхід колишнього прем’єра Сіндзо Абе — так звану "Абеноміку". Вона виступає за активне державне стимулювання економіки та вважає, що уряд повинен підтримувати внутрішній попит через бюджетні витрати.

Дональд Трамп має незабаром прибути до Японії

Наступного тижня Японію має відвідати президент США Дональд Трамп. Політична ситуація всередині країни також залишається нестабільною.

Ринки позитивно відреагували на її перемогу — акції зросли, а єна ослабла. Проте падіння курсу може посилити інфляційний тиск, як зауважили аналітики Bloomberg.

