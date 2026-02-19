Зустріч Зеленського з японськими журналістами — про що говорили

Зустріч Зеленського з Пірсом Морганом. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з англійським журналістом Пірсом Морганом та провів розмову з Kyodo News. Він наголосив, що важливо, аби світ чув Україну.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський написав у Facebook.

Зустріч Зеленського з японськими журналістами

"Учора була крута розмова з Пірсом Морганом. Дякую, Пірсе! Сьогодні — глибока, змістовна розмова з Kyodo News", — поділився президент.

Він наголосив на важливості, аби у всіх частинах світу чули України. За словами Володимира Зеленського, що краще розуміють нашу країну, людей та боротьбу за свободу, то швидше буде справжній, тривалий мир, який буде заснований на повазі до гідності.

Також глава держави заявив, що буде радий бачити в Україні з візитом прем'єр-міністерку Японії Сае Такаїчі.

Допомога Україні від Японії

У січні 2026 року Україна та Японія підписали грантову угоду. В результаті наша держава отримає близько 4 мільярдів японських єн, які будуть спрямовані на гуманітарне розмінування та медичну допомогу.

У лютому стало відомо, що Японія разом з НАТО купуватиме озброєння для України. Країна надасть фінансування виключно на нелетальне оборонне обладнання. Можливо — радарні системи та бронежилети.

Коментуючи плани Токіо приєднатися до PURL, Андрій Сибіга заявив, що Київ позитивно сприйматиме будь-які рішення Японії. За його словами, країна входить до числа лідерів у підтримці України.