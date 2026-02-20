Видео
Зеленский предложил Японии историческое сотрудничество в сфере обороны

Зеленский предложил Японии историческое сотрудничество в сфере обороны

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 13:06
Зеленский анонсировал расширение сотрудничества с Японией
Зеленский дает интервью. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский сообщил, как улучшить отношения с Японией. Сейчас есть хорошая координация на энергетическом и гуманитарном направлениях. Он предложил начать оборонное сотрудничество.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с Kyodo News, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Отношения Украины и Японии

Зеленский отметил, что об оборонном сотрудничестве можно договориться на уровне министров, правительств, на уровне премьер-министра и его или на уровне оборонных институтов.

По словам главы государства, Япония — это одна из стран, имеющая лицензию или собственное производство ракет и систем ПВО, способных противодействовать баллистическим угрозам.

"И конечно, мы хотим сотрудничать, иметь совместное производство или обмениваться знаниями. Мы готовы открыть наши технологии — например, морские дроны для защиты побережья. Не имея собственного флота, мы смогли уничтожить часть российского флота в Черном море с помощью наших морских дронов. Они не подходят к нашим берегам из-за возможностей наших морских дронов", — отметил Зеленский.

Кроме того, есть и другие вещи, которые могут быть полезными для Японии:

  • кибербезопасность;
  • дроны-перехватчики;
  • управление энергетикой и критической инфраструктурой в условиях кризисов;
  • широкий опыт современной войны и тому подобное.

Президент отметил, что Украина будет очень рада видеть премьер-министра Такаичи в Украине. По его словам, это было бы очень важно для обеих стран.

"Я готов встретиться в любом формате, на любой площадке или во время любых крупных встреч или саммитов. Но, думаю, полезнее было бы встретиться напрямую и сосредоточиться на наших двусторонних отношениях. Мы будем очень рады ей. И я также готов приехать в Японию. Я уже имел такую возможность и очень горжусь тем, что посетил вашу страну", — добавил Зеленский.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Последние заявления Зеленского

Украинский лидер подчеркнул, что готов говорить с Вашингтоном о компромиссах, но не готов получать ультиматумы от России.

Также сегодня Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память Героев Небесной Сотни.

А в вечернем обращении 19 февраля глава государства анонсировал создание координационного центра.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
