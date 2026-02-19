В Украине создадут координационный центр — какова цель

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство сформирует координационный центр, к работе которого привлекут соответствующих министров. Кроме того, будет помощь со стороны Офиса президента и руководителей областей.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Координационный центр в Украине

Зеленский рассказал, что сегодня началась новая работа с регионами, областными властями и громадами. Он считает, что весь опыт наших украинских громад должен использоваться для эффективных общегосударственных решений.

"Каждая громад, которая проходит эту зиму с большей защитой для людей, с более эффективным и быстрым восстановлением после ударов, с более успешными проектами в защите основной инфраструктуры, — весь такой опыт мы будем масштабировать", — подчеркнул президент.

Он поделился, что сегодня имел встречу с премьер-министром Юлией Свириденко, по результатам которой правительство сформирует соответствующий координационный центр. К его работе привлекут всех необходимых чиновников и также будут помогать Офис президента и сильные руководители областей.

"Мы сегодня говорили об этом, в частности, с Иваном Федоровым — руководителем Запорожской администрации. Мы будем работать все вместе и с другими руководителями областей, городов и громад — всех, чей опыт заслуживает внимания", — сказал президент.

Переговоры в Женеве

Зеленский рассказал, что сегодня в Украину вернутся участники переговорной группы, которые были в Женеве. Президент назначил с ними на завтра специальное совещание относительно дальнейших шагов и решений.

"Будет доклад уже здесь, в Киеве, по тем аспектам переговоров, которые не стоит говорить по телефону. Также определим дальнейшие рамки разговора с нашими партнерами, с американской стороной, с европейцами и с РФ. Важно, что европейцы присутствовали в Швейцарии. Именно так мы рассчитываем работать и в дальнейшем", — подчеркнул украинский лидер.

Операция Нацполиции "Рубикон"

Также президент поблагодарил Нацполицию. Он поделился, что глава МВД Игорь Клименко докладывал об одной из самых больших операций против преступности. Так, полиция провела более 500 обысков, задержала почти 100 человек, ликвидировала 34 нарколаборатории и 70 складов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине обновят энергообеспечение. На основе опыта этой зимы готовят обновление энергетического обеспечения громад. Соответствующий план на следующий отопительный сезон.

В то же время эксперт заявил, что весной должно стать легче с электричеством. На это повлияет потепление, увеличение продолжительности светового дня и прирост генерации от солнечных панелей.