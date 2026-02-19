Координаційний центр створять в Україні — деталі від Зеленського

Зима під обстрілами — Зеленський анонсував створення координаційного центру
Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 20:54
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео
Український уряд сформує відповідний координаційний центр, куди залучать урядовців. Також допомагатимуть Офіс Президента та сильні керівники областей.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Реклама
Читайте також:
Координаційний центр в Україні
"Сьогодні ми обговорили це в деталях із прем'єр-міністром України Юлією Свириденко — уряд сформує відповідний координаційний центр. До роботи центру залучать усіх необхідних урядовців і також допомагатимуть Офіс Президента України та сильні керівники областей", — розповів Зеленський.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама