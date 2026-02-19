Координаційний центр створять в Україні — деталі від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український уряд сформує відповідний координаційний центр, куди залучать урядовців. Також допомагатимуть Офіс Президента та сильні керівники областей.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Координаційний центр в Україні

"Сьогодні ми обговорили це в деталях із прем'єр-міністром України Юлією Свириденко — уряд сформує відповідний координаційний центр. До роботи центру залучать усіх необхідних урядовців і також допомагатимуть Офіс Президента України та сильні керівники областей", — розповів Зеленський.

