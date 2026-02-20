Зеленський запропонував Японії оборонну співпрацю

Зеленський дає інтервʼю. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський розповів про відносини з Японією. За його словами, є хороша координація на енергетичному та гуманітарному напрямах, а також на рівні посольства. Водночас глава держави запропонував відкрити оборонну співпрацю, яка може стати історичною.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з Kyodo News, передає Новини.LIVE.

Відносини України та Японії

Зеленський зазначив, що про оборонну співпрацю можна домовитися на рівні міністрів, урядів, на рівні прем’єр-міністерки і його або на рівні оборонних інституцій.

За словами глави держави, Японія — це одна з країн, що має ліцензію або власне виробництво ракет та систем ППО, здатних протидіяти балістичним загрозам.

"І звісно, ми хочемо співпрацювати, мати спільне виробництво або обмінюватися знаннями. Ми готові відкрити наші технології — наприклад, морські дрони для захисту узбережжя. Не маючи власного флоту, ми змогли знищити частину російського флоту в Чорному морі за допомогою наших морських дронів. Вони не підходять до наших берегів через можливості наших морських дронів", — зазначив Зеленський.

Крім того, є й інші речі, що можуть бути корисними для Японії:

кібербезпека;

дрони-перехоплювачі;

управління енергетикою та критичною інфраструктурою в умовах криз;

ширший досвід сучасної війни тощо.

Президент зауважив, що Україна буде дуже рада бачити премʼєр-міністерку Такаїчі в Україні. За його словами, це було б дуже важливо для обох країн.

"Я готовий зустрітися в будь-якому форматі, на будь-якому майданчику або під час будь-яких великих зустрічей чи самітів. Але, думаю, корисніше було б зустрітися напряму й зосередитися на наших двосторонніх відносинах. Ми будемо дуже раді їй. І я також готовий приїхати до Японії. Я вже мав таку можливість і дуже пишаюся тим, що відвідав вашу країну", — додав Зеленський.

Останні заяви Зеленського

Український лідер наголосив, що готовий говорити із Вашингтоном про компроміси, але не готовий отримувати ультиматуми від Росії.

Також сьогодні Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.

А у вечірньому зверненні 19 лютого глава держави анонсував створення координаційного центру.