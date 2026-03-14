Японія обговорює використання українських дронів, — ЗМІ

Японія обговорює використання українських дронів, — ЗМІ

Дата публікації: 14 березня 2026 21:23
Японія обговорює використання українських дронів, — ЗМІ
Український дрон "Лютий". Фото: CNN

В Японії обговорюють можливість використання українських дронів для оборони. Безпілотники відомі далекими польотами та стійкістю до глушіння. Крім того, Україна розробляє дрони, спираючись на реальний бойовий досвід.

Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на джерела у суботу, 14 березня, передає Новини.LIVE.

За інформацією джерела, одним із шляхів реалізації цього кроку може стати двостороння угода про передачу зброї. Президент України Володимир Зеленський планує обміняти оборонні технології країни на озброєння від Японії.

Ідея виникла після того, як Київ звернувся до Токіо з цього приводу.

"Хоча закупівля дронів з Ізраїлю також є одним із варіантів, уряд Японії, очевидно, вважає, що постачання безпілотних літальних апаратів з України буде менш суперечливим на тлі широкої міжнародної критики дій ізраїльських військових у секторі Газа", — йдеться у матеріалі.

Україна неодноразово модернізувала свої дрони, спираючись на реальний бойовий досвід, роблячи їх дуже потужними.

У проєкті бюджету на 2026 фінансовий рік з квітня Міністерство оборони Японії планує виділити приблизно 1,7 млрд доларів на зміцнення оборони з використанням безпілотних систем.

Відносини Японії та України — останні новини

У лютому Зеленський запропонував Японії відкрити оборонну співпрацю. За його словами, Україна готові надати технології.

Крім того, український лідер заявив, що буде радий бачити з візитом прем'єр-міністерку Японії Сае Такаїчі

Раніше у ЗМІ зʼявилася інформація, що Японія планує приєднатися до програми PURL. Очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував.

Володимир Зеленський Японія Україна дрони
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
