Стерненко заявив, що українська система протидії БпЛА унікальна

Радник міністра оборони України з питань використання БпЛА на фронті Сергій Стерненко. Фото: Стерненко/Facebook

Радник міністра оборони України з питань підвищення використання безпілотників на фронті Сергій Стерненко назвав унікальним український досвід протидії БпЛА. Він зазначив, що Росія намагається створити власну систему протидії дронам, однак її можливості поки що не можна порівнювати з українськими.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Сергія Стерненка у неділю, 15 березня.

Стерненко про український досвід протидії БпЛА

Представник Міноборони Сергій Стеренко розповів, що нині російські військові намагаються розвивати власні рішення у сфері дронової протиповітряної оборони. Проте на сьогодні ці спроби значно поступаються тому рівню, якого вдалося досягти Україні.

Водночас Стерненко наголосив, що не варто недооцінювати противника, адже з часом він може покращити свої можливості у цій галузі.

"Росіяни намагаються розвивати зараз у себе дронову протиповітряну оборону, але не можна це порівнювати з тим, що є у нас. У них досі немає серійного перехоплювача, дрона перехоплювача, хоча неодмінно вони до цього дійдуть із часом", — сказав Стерненко.

Заступник міністра оборони також підкреслив, що український досвід протидії безпілотникам є фактично унікальним. Саме тому партнери уважно вивчають напрацювання України.

"Ось тому досвід України дуже-дуже важливий, дуже цікавий. Тому український досвід зараз має попит. І питання не тільки в дронах, не тільки в технологіях, а саме в цьому досвіді і в тому, як це працює на рівні системи.

Тому що американські наші партнери мали на самому початку, точно я можу сказати, деяку кількість дронів-перехоплювачів, не українського виробництва, але ці дрони також використовуються у нас, для захисту нашого неба, і вони їм не допомогли. Тому що вони не знали, як це вбудувати в систему, як це працює все в комплексі. Тобто самих засобів недостатньо, треба вміти, треба навчатися.

Свого часу ми у партнерів навчалися застосування окремих типів озброєнь, зараз партнери навчаються у нас", — підсумував Стерненко.

Нещодавно стало відомо, що в Японії розглядають можливість використання українських безпілотників для посилення власної оборони. Фахівці звертають увагу на їхню здатність долати великі відстані та працювати навіть в умовах активного радіоелектронного придушення.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що Україна отримувала запити від США та кількох країн Перської затоки щодо співпраці у сфері протидії безпілотникам. Йдеться про використання українського досвіду боротьби з дронами.

Нагадаємо, що 8 березня Зеленський повідомив, що перша група українських спеціалістів вирушила на Близький Схід. Вони допомагатимуть країнам Перської затоки опановувати ефективні методи протидії безпілотникам і навчать збивати дрони.