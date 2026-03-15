Стерненко повідомив, що 30% "шахедів" збивають дрони-перехоплювачі

Радник міністра оборони з питань підвищення використання безпілотників на фронті Сергій Стерненко заявив, що в Україні суттєво зросла ефективність протиповітряної оборони. Зокрема, до 30% БпЛА типу Shahed збивають дрони-перехоплювачі, а у деяких регіонах цей показник понад 50%.

Про це Сергій Стерненко сказав відповідь на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у неділю, 15 березня.

"Ефективність української ППО в частині протидії безпілотникам зросла за рахунок ефективнішого використання наявних у нас сил та засобів після кадрових змін, в тому числі в Повітряних силах, в тому числі за рахунок того, що Павло Єлізаров зайшов туди для того, щоб поліпшити нашу систему малої ППО", — зазначив Стерненко.

За його словами, наразі дрони-перехоплювачі збивають від 20% до 30% усіх "шахедів", а в деяких регіонах показник вищий. Він переконаний, їх збиватимуть більше та краще.

Радник міністра підкреслив, що зростання ефективності визначатиметься двома ключовими чинниками:

якісною організацією системи ППО;

вдосконаленням технологій перехоплювачів.

Водночас Стерненко зазначив, що жодна система ППО у світі не може працювати зі 100% ефективністю.

"Але принаймні я сподіваюся, що фактор "шахедів" буде меншим у порівнянні з 2025. Але противник теж не стоїть на місці. Це постійна боротьба щита і меча. Поки ми придумуємо щит, противник апгрейдить свій меч. Наприклад, поява українських дронів-перехоплювачів і масове застосування призвело до того, що противник почав думати, як обходити", — каже він.

Наразі РФ намагається адаптувати свої дрони, зокрема збільшуючи їхню швидкість і маневровість. Крім того, противник тестує нові моделі, зокрема так звану напівракету-дрон "Герань-5".

"І це постійна боротьба. Противник придумує щось нове, ми придумуємо, як протидіяти. Він придумує, як протидіяти нашій протидії, і ось так по колу", — додав Стерненко.

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що країна вже отримала частину ракет для ППО Patriot за домовленостями "Рамштайну". Крім того, постачання ще триває.

Раніше глава держави зазначав, що в обмін на допомогу на Близькому Сході Україна очікує отримати дефіцитні ракети для Patriot.

А у пʼятій Слобожанській бригаді "Скіф" НГУ показували, як воїни знищили вісім російських дронів-камікадзе у Харківській області.