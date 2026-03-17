Зеленский заявил, что Украина предлагает США выгодную модель ПВО

Зеленский заявил, что Украина предлагает США выгодную модель ПВО

Дата публикации 17 марта 2026 12:29
Зеленский заявил, что Украина предлагает США выгодную модель ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, Россия сейчас делает ставку не на ракеты, а на дроны. Москва сегодня выпускает 350-500 дронов в сутки по Украине, но ее цель - 1000 БпЛА в сутки. Поэтому система ПВО должна быть выгодной и эффективной именно против дронов.

Об этом глава государства заявил в интервью New York Post, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Чем выгодна модель ПВО Украины

По словам Зеленского, Россия сейчас перенаправляет финансы на увеличение производства дронов. Ракеты отходят на второй план. Цель Москвы — выпускать около 1000 дронов в сутки. Для такого количества вражеских БпЛА нужно иметь около 2-3 тысячи перехватчиков.

"В чем наша экспертиза? В том, что дрон-перехватчик стоит 3-5 тысяч долларов. То есть на один "шахед" уходит около 10 тысяч долларов, а ракета к "петриоту" стоит 4 миллиона", — пояснил Зеленский.

Фактически сбивание дрона Украине обходится в 10 тысяч долларов, а странам Ближнего Востока - в 4 миллиона. Поэтому Киев предлагает свой опыт для эффективной и выгодной системы ПВО.

"Тысячи ракет "Пэтриот" не могут остановить десятки тысяч иранских "шахедов". Один такой дрон дешевле в 40 раз, чем одна ракета "Пэтриот". Поэтому с точки зрения времени производства и стоимости ракет невозможно соревноваться с дронами. Просто не хватит сил", — отметил глава государства.

Сейчас Украина имеет всю систему противовоздушной защиты, кроме антибаллистической. В то же время Америка обеспечена соответствующими системами.

"Объединяя две эти силы, можно закрыть небо над любым государством, на которое идет массированная атака, и защитить не только гражданских и военных, но и важные объекты. В перспективе дрон не имеет ограничения в расстоянии. Сегодня он летит на 100 км, завтра это будет тысяча, а послезавтра — 10 тысяч", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, сегодня Украина является первой в технологиях современной защиты, а США имеют самую эффективную и сильную армию в мире.

"Если мы говорим об обмене - реальный обмен безопасностью, гарантиями безопасности и опытом, - мы открыты. Америка помогала нам с начала войны, Европа также поддерживала, и мы смогли выстоять. Именно потому, что мы выстояли, мы развивались. Это реальное партнерское предложение", — подчеркнул Зеленский.

Позиция Трампа относительно помощи от Украины

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Америке не нужна помощь Украины в защите от дронов на Ближнем Востоке. На такое заявление отреагировал Владимир Зеленский. Он отметил, что главное — "знать, что мы делаем".

Позже Трамп также заявил, что ожидает помощи НАТО и пригрозил последствиями, если этого не произойдет.

В то же время Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина получила запрос от США относительно противодействия иранским дронам на Ближнем Востоке.

Кроме того, Киев направил своих специалистов в страны Персидского залива в ответ на запрос о сотрудничестве от ряда стран.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
