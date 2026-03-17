Зеленський заявив, що Україна пропонує США вигідну модель ППО

Президент України Володимир Зеленський.

За словами Президента України Володимира Зеленського, Росія зараз робить ставку не на ракети, а на дрони. Москва сьогодні випускає 350–500 дронів на добу по Україні, але її мета — 1000 БпЛА на добу. Відтак система ППО повинна бути вигідною та ефективною саме проти дронів.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю New York Post, передає Новини.LIVE.

Чим вигідна модель ППО України

За словами Зеленського, Росія зараз переспрямовує фінанси на збільшення виробництва дронів. Ракети відходять на другий план. Ціль Москви — випускати близько 1000 дронів на добу. Для такої кількості ворожих БпЛА потрібно мати близько 2-3 тисячі перехоплювачів.

"У чому наша експертиза? У тому, що дрон-перехоплювач коштує 3-5 тисяч доларів. Тобто на один "шахед" йде близько 10 тисяч доларів, а ракета до "петріота" коштує 4 мільйони", — пояснив Зеленський.

Фактично збиття дрона Україні обходиться у 10 тисяч доларів, а країнам Близького Сходу — у 4 мільйони. Відтак Київ пропонує свій досвід для ефективної та вигідної системи ППО.

"Тисячі ракет "Петріот" не можуть зупинити десятки тисяч іранських "шахедів". Один такий дрон дешевший у 40 разів, ніж одна ракета "Петріот". Тому з погляду часу виробництва і вартості ракет неможливо змагатися з дронами. Просто не вистачить сил", — зазначив глава держави.

Наразі Україна має всю систему протиповітряного захисту, окрім антибалістичного. Водночас Америка забезпечена відповідними системами.

"Об'єднуючи дві ці сили, можна закрити небо над будь-якою державою, на яку йде масована атака, і захистити не лише цивільних та військових, а й важливі об'єкти. У перспективі дрон не має обмеження у відстані. Сьогодні він летить на 100 км, завтра це буде тисяча, а післязавтра — 10 тисяч", — наголосив Зеленський.

За його словами, сьогодні Україна є першою у технологіях сучасного захисту, а США мають найефективнішу та найсильнішу армію у світі.

"Якщо ми говоримо про обмін — реальний обмін безпекою, гарантіями безпеки і досвідом, — ми відкриті. Америка допомагала нам з початку війни, Європа також підтримувала, і ми змогли вистояти. Саме через те, що ми вистояли, ми розвивались. Це реальна партнерська пропозиція", — наголосив Зеленський.

Позиція Трампа щодо допомоги від України

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що Америці не потрібна допомога України у захисті від дронів на Близькому Сході. На таку заяву відреагував Володимир Зеленський. Він зауважив, що головне — "знати, що ми робимо".

Пізніше Трамп також заявив, що очікує на допомогу НАТО та пригрозив наслідками, якщо цього не станеться.

Водночас Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримала запит від США стосовно протидії іранським дронам на Близькому Сході.

Крім того, Київ направив своїх фахівців в країни Перської затоки у відповідь на запит стосовно співпраці від низки країн.