ППО вночі збила 154 російських безпілотники

Український військовий збиває російські дрони. Фото: Facebook/Сумська ОВА

Російські окупанти в ніч проти 17 березня знову атакували Україну. По областях випустили 178 ударних БпЛА. Українська протиповітряна оборона збила та подавила 154 російських безпілотники.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення ПС ЗСУ.

Нічна атака на Україну

У ніч на 17 березня росіяни випустили по Україні 178 ударних БпЛА типу "Shahed", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів. Били як з території Росії, так й тимчасово окупованого Криму.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — зазначили у ПС.

Звіт Повітряних сил ЗСУ. Фото: Telegram/ПС ЗСУ

Станом на 08:00 17 березня відомо про збиття та подавлення протиповітряною обороною 154 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 22 російських ударних дронів на 12 локаціях. Також підтверджено інформацію про падіння збитих БпЛА на двох локаціях.

Атака досі триває. У повітряному просторі України перебуває ще декілька ворожих БпЛА.

Обстріли України

Росіяни 17 березня атакували Дніпропетровщину. Внаслідок ударів по Синельниківському, Павлоградському та Нікопольському районах постраждали двоє людей.

Відомо також про атаку РФ поблизу одного з терміналів логістичного оператора у Запоріжжі. Наразі відомо про щонайменше вісьмох постраждалих.

Раніше росіяни також атакували Дніпро. У місті пошкоджені будинки. Також отримав поранення місцевий житель.