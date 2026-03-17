РФ атакувала Дніпропетровщину, через що поранені дві людини

Будинок горить після обстрілу росіянами Дніпропетровщини. Фото: Telegram/Олександр Ганжа

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у вівторок, 17 березня, росіяни атакували три райони області. Внаслідок обстрілів постраждали дві людини та є численні руйнування.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення ОВА.

Читайте також:

Наслідки ударів по Дніпропетровщині

За словами Ганжі, росіяни атакували регіон безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Через обстріли двоє людей отримали поранення.

"На Нікопольщині бив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджена агрофірма", — повідомили в ОВА.

Повідомлення Олександра Ганжі. Фото: скриншот

Крім того, РФ атакувала Синельниківщину. Вдарили по Покровській і Українській громадах. Через обстріли спалахнула пожежа. Згоріли два приватні будинки, господарські споруди і нежитлова будівля.

"Ще один приватний будинок понівечений. Постраждала 63-річна жінка", — додав Ганжа.

Також наслідки російської атаки ліквідовують у Богданівській громаді Павлоградського району. Там зруйновані два приватні будинки, ще три — пошкоджені. Також через обстріл побиті цивільні автомобілі.

Внаслідок удару постраждала 30-річна жінка. Наразі вона перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Атаки на інші області

У вівторок, 17 березня, росіяни також вдарили по Запоріжжю. Окупанти атакували територію поблизу одного з терміналів логістичного оператора. На місці у момент удару було семеро працівників.

Раніше росіяни також атакували Дніпро. Через ворожу атаку 15 березня пошкоджено три житлових будинки. Місцевий житель отримав поранення через удар окупантів.