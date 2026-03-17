РФ атакувала Дніпропетровщину, через що поранені дві людини
Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у вівторок, 17 березня, росіяни атакували три райони області. Внаслідок обстрілів постраждали дві людини та є численні руйнування.
Наслідки ударів по Дніпропетровщині
За словами Ганжі, росіяни атакували регіон безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Через обстріли двоє людей отримали поранення.
"На Нікопольщині бив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджена агрофірма", — повідомили в ОВА.
Крім того, РФ атакувала Синельниківщину. Вдарили по Покровській і Українській громадах. Через обстріли спалахнула пожежа. Згоріли два приватні будинки, господарські споруди і нежитлова будівля.
"Ще один приватний будинок понівечений. Постраждала 63-річна жінка", — додав Ганжа.
Також наслідки російської атаки ліквідовують у Богданівській громаді Павлоградського району. Там зруйновані два приватні будинки, ще три — пошкоджені. Також через обстріл побиті цивільні автомобілі.
Внаслідок удару постраждала 30-річна жінка. Наразі вона перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.
Атаки на інші області
У вівторок, 17 березня, росіяни також вдарили по Запоріжжю. Окупанти атакували територію поблизу одного з терміналів логістичного оператора. На місці у момент удару було семеро працівників.
Раніше росіяни також атакували Дніпро. Через ворожу атаку 15 березня пошкоджено три житлових будинки. Місцевий житель отримав поранення через удар окупантів.
