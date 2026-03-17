РФ атаковала Днепропетровщину, из-за чего ранены два человека

Дом горит после обстрела россиянами Днепропетровщины. Фото: Telegram/Александр Ганжа

Как сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа во вторник, 17 марта, россияне атаковали три района области. В результате обстрелов пострадали два человека и есть многочисленные разрушения.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение ОВА.

Последствия ударов по Днепропетровской области

По словам Ганжи, россияне атаковали регион беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Из-за обстрелов два человека получили ранения.

"На Никопольщине бил по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Повреждена агрофирма", — сообщили в ОВА.

Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот

Кроме того, РФ атаковала Синельниковщину. Ударили по Покровской и Украинской громадам. Из-за обстрелов вспыхнул пожар. Сгорели два частных дома, хозяйственные постройки и нежилое здание.

"Еще один частный дом изуродован. Пострадала 63-летняя женщина", — добавил Ганжа.

Также последствия российской атаки ликвидируют в Богдановской громаде Павлоградского района. Там разрушены два частных дома, еще три — повреждены. Также из-за обстрела побиты гражданские автомобили.

В результате удара пострадала 30-летняя женщина. Сейчас она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Атаки на другие области

Во вторник, 17 марта, россияне также ударили по Запорожью. Оккупанты атаковали территорию вблизи одного из терминалов логистического оператора. На месте в момент удара было семеро работников.

Ранее россияне также атаковали Днепр. Из-за вражеской атаки 15 марта повреждены три жилых дома. Местный житель получил ранения из-за удара оккупантов.