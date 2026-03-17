Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
РФ атаковала Днепропетровщину, из-за чего ранены два человека

РФ атаковала Днепропетровщину, из-за чего ранены два человека

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 08:36
РФ атаковала Днепропетровщину, из-за чего ранены два человека
Дом горит после обстрела россиянами Днепропетровщины. Фото: Telegram/Александр Ганжа

Как сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа во вторник, 17 марта, россияне атаковали три района области. В результате обстрелов пострадали два человека и есть многочисленные разрушения.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение ОВА.

Читайте также:

Последствия ударов по Днепропетровской области

По словам Ганжи, россияне атаковали регион беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Из-за обстрелов два человека получили ранения.

"На Никопольщине бил по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Повреждена агрофирма", — сообщили в ОВА.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину 17 березня: постраждали двоє людей
Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот

Кроме того, РФ атаковала Синельниковщину. Ударили по Покровской и Украинской громадам. Из-за обстрелов вспыхнул пожар. Сгорели два частных дома, хозяйственные постройки и нежилое здание.

"Еще один частный дом изуродован. Пострадала 63-летняя женщина", — добавил Ганжа.

Также последствия российской атаки ликвидируют в Богдановской громаде Павлоградского района. Там разрушены два частных дома, еще три — повреждены. Также из-за обстрела побиты гражданские автомобили.

В результате удара пострадала 30-летняя женщина. Сейчас она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Атаки на другие области

Во вторник, 17 марта, россияне также ударили по Запорожью. Оккупанты атаковали территорию вблизи одного из терминалов логистического оператора. На месте в момент удара было семеро работников.

Ранее россияне также атаковали Днепр. Из-за вражеской атаки 15 марта повреждены три жилых дома. Местный житель получил ранения из-за удара оккупантов.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Днепропетровская область атака пострадавшие
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации