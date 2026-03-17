Главная Новости дня Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье

Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье

Дата публикации 17 марта 2026 07:47
Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: есть травмированные
Руины терминала "Новая почта" в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

В Запорожье во вторник, 17 марта, российские войска совершили атаку вблизи одного из терминалов логистического оператора. На момент атаки на рабочем месте были работники.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Запорожской ОГА.

Российская атака во вторник, 17 марта, пришлась вблизи одного из терминалов логистического оператора в Запорожье. В это время на работе находились семь сотрудников.

После удара сначала сообщалось, что четверо работников получили контузии, а еще трое получили порезы головы и тела. Позже данные о последствиях атаки уточнили.

Росія вдарила по Новій Пошті у Запоріжжі
Разрушения на объекте после атаки России в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА
Нова пошта обстріл в Запоріжжі 17 березня
Медики оказывают помощь травмированным. Фото: Запорожская ОГА
Росія вдарила по Новій Пошті 17 березня Запоріжжя
Повреждения стен и окон. Фото: Запорожская ОГА
Нова пошта термінал в Запоріжжі вибух
Последствия российского удара по терминалу "Новой почты" в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА
Запоріжжя вибух на Новій пошті 17 березня
Транспортировка травмированных в больницу. Фото: Запорожская ОГА

По обновленной информации, число пострадавших увеличилось до восьми человек. Уже известно, что шестеро сотрудников получили контузию, а состояние еще двух пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

Запорожье ежедневно находится под российскими атаками, которые нередко направлены на жилые сектора и гражданские объекты.

Так недавно из-за российской атаки в Запорожье погибла женщина, несколько человек оказалось под завалами.

российские войска Запорожье Новая почта обстрелы война в Украине пострадавшие
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
