Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: есть травмированные

Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье
В Запорожье во вторник, 17 марта, российские войска совершили атаку вблизи одного из терминалов логистического оператора. На момент атаки на рабочем месте были работники.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Запорожской ОГА.
Российская атака во вторник, 17 марта, пришлась вблизи одного из терминалов логистического оператора в Запорожье. В это время на работе находились семь сотрудников.
После удара сначала сообщалось, что четверо работников получили контузии, а еще трое получили порезы головы и тела. Позже данные о последствиях атаки уточнили.
По обновленной информации, число пострадавших увеличилось до восьми человек. Уже известно, что шестеро сотрудников получили контузию, а состояние еще двух пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.
Запорожье ежедневно находится под российскими атаками, которые нередко направлены на жилые сектора и гражданские объекты.
Так недавно из-за российской атаки в Запорожье погибла женщина, несколько человек оказалось под завалами.
