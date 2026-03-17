Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: есть травмированные

Руины терминала "Новая почта" в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

В Запорожье во вторник, 17 марта, российские войска совершили атаку вблизи одного из терминалов логистического оператора. На момент атаки на рабочем месте были работники.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Запорожской ОГА.

Российская атака во вторник, 17 марта, пришлась вблизи одного из терминалов логистического оператора в Запорожье. В это время на работе находились семь сотрудников.

После удара сначала сообщалось, что четверо работников получили контузии, а еще трое получили порезы головы и тела. Позже данные о последствиях атаки уточнили.

Разрушения на объекте после атаки России в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Медики оказывают помощь травмированным. Фото: Запорожская ОГА

Повреждения стен и окон. Фото: Запорожская ОГА

Последствия российского удара по терминалу "Новой почты" в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Транспортировка травмированных в больницу. Фото: Запорожская ОГА

По обновленной информации, число пострадавших увеличилось до восьми человек. Уже известно, что шестеро сотрудников получили контузию, а состояние еще двух пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

Запорожье ежедневно находится под российскими атаками, которые нередко направлены на жилые сектора и гражданские объекты.

Так недавно из-за российской атаки в Запорожье погибла женщина, несколько человек оказалось под завалами.